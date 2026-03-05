Катар зупинив виробництво скрапленого газу через удари Ірану і оголосив "форс-мажор"

Катар 4 березня повністю припинив виробництво скрапленого газу через атаки Ірану, а повернення до нормальних обсягів виробництва може зайняти щонайменше місяць.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що компанія Qatar Energy припинила видобуток газу та оголосила про форс-мажор щодо експорту.

За даними Reuters, після зупинки головного катарського заводу в місті Рас-Лаффан, країна не зможе відновити перетворення газу на суперохолоджене паливо протягом щонайменше двох тижнів, згідно з попередніми оцінками.

Після перезапуску знадобиться ще щонайменше два тижні, щоб вийти на повну потужність, сказали джерела.

Наслідки зупинки для світового ринку

Ця зупинка означає, що світові ринки газу відчуватимуть дефіцит протягом тижнів, навіть якщо закінчиться конфлікт на Близькому Сході

2 березня Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному підприємстві.

Енергетичний об'єкт, що належить газовому гіганту Qatar Energy, був атакований у понеділок двома іранськими безпілотниками.

Виробництво СПГ у Катарі становить близько 20% світового обсягу і відіграє важливу роль у балансуванні попиту на це паливо як на азійському, так і на європейському ринках. Катар є другим у світі експортером скрапленого газу після США. На азійських клієнтів припадає 82% клієнтської бази державної QatarEnergy.

Скорочення пропозиції газу на світовому ринку вже спровокувало стрибок цін.

При цьому ціни на газ у Європі цього тижня підскочили на 75%, досягнувши багаторічного максимуму. Зростання відбувається через те, що запаси в сховищах є незвично низькими, а регіону потрібно влітку імпортувати значні обсяги скрапленого газу, щоб поповнити їх перед наступною зимою.

На внутрішньому ринку України ціна природного газу зросла на 20%. Станом на 3 березня вартість ресурсу досягла позначки 27 800 грн за тисячу кубічних метрів з урахуванням ПДВ. Цей показник є рекордним з червня 2025 року. У валютному еквіваленті ціна становить 536 доларів за тисячу кубометрів.