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Українська платформа електронних сервісів Egov.in.ua запрацювала у Франції
Український агрегатор електронних сервісів Egov.in.ua вийшов на ринок Франції. У Франції платформа працюватиме під назвою iGov.fr та об’єднуватиме державні й регіональні електронні сервіси в одному цифровому каталозі.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз компанії.
Egov.in.ua запустився в Україні у березні 2020 року. Раніше сервіс також вийшов на ринки Польщі та США. У Франції рішення адаптували до місцевої системи електронного врядування.
Платформа працює на основі відкритих даних і має спростити доступ користувачів до електронних послуг. На момент запуску у Франції iGov.fr об’єднує понад 1500 електронних сервісів, що охоплюють усі регіони країни.
Сервіси структуровані за тематичними напрямами, серед яких:
- правосуддя та адміністрація;
- сім’я та соціальна підтримка;
- освіта;
- транспорт;
- культура та дозвілля;
- інші сфери повсякденного життя.
Загалом каталог включає понад 100 категорій. Це має допомогти користувачам швидше знаходити потрібні послуги та орієнтуватися в цифрових сервісах без зайвих бар’єрів.
Засновник платформ Egov.in.ua, Egov.com.pl, Egovinusa.com та iGov.fr Ігор Ніколаєв зазначив, що Франція є однією з найбільш цифровізованих країн ЄС, тому запуск iGov France у такому середовищі є важливим для проєкту.
"igov.fr створено як некомерційну ініціативу, яка об’єднує розрізнені електронні сервіси в єдиний зрозумілий цифровий простір. Наша мета — не просто спростити доступ до послуг, а продемонструвати, як українські підходи до цифрової трансформації можуть доповнювати та підсилювати європейські системи", — зазначив Ніколаєв.
Для українського GovTech-сектору запуск у Франції означає подальше масштабування цифрових продуктів на європейські ринки. Для користувачів у Франції iGov.fr має стати єдиним каталогом, який допомагає швидше знаходити електронні послуги державного, регіонального та іншого рівня.
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