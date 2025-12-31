- Категорія
У "Дії" можна буде отримати картку платника податків: деталі
Картку платника податків можна буде отримати в застосунку “Дія”. Відповідну постанову ухвалив уряд на засіданні 31 грудня.
Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він нагадав, що картка платника податків — один із найбільш затребуваних документів у житті українців. Його вимагають при вступі в університет, відкритті рахунку в банку, влаштуванні на роботу та інших життєвих ситуаціях. Тому уряд ухвалив постанову, яка полегшує процес її отримання.
Що змінюється
Федоров зазначив, що скоро процес отримання картки платника податків буде максимально простим:
- Онлайн: замовити документ для дитини можна буде в "Дії"
- Офлайн: оформити картку платника податків для дитини можна буде в ЦНАПі.
Після цього документ буде завжди в смартфоні. За потреби його можна роздрукувати або пошерити в цифровому форматі.
Про запуск послуги в "Дії "та ЦНАПах буде оголошено незабаром.
Згодом також додадуть можливість замовити "е-картку платника податків" для дорослих і дітей у разі пошкодження або втрати документа.