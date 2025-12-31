У "Дії" можна буде отримати картку платника податків: деталі

Картку платника податків можна буде отримати в застосунку “Дія”. Відповідну постанову ухвалив уряд на засіданні 31 грудня.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що картка платника податків — один із найбільш затребуваних документів у житті українців. Його вимагають при вступі в університет, відкритті рахунку в банку, влаштуванні на роботу та інших життєвих ситуаціях. Тому уряд ухвалив постанову, яка полегшує процес її отримання.

Що змінюється

Федоров зазначив, що скоро процес отримання картки платника податків буде максимально простим:

Онлайн: замовити документ для дитини можна буде в "Дії"

Офлайн: оформити картку платника податків для дитини можна буде в ЦНАПі.

Після цього документ буде завжди в смартфоні. За потреби його можна роздрукувати або пошерити в цифровому форматі.

Про запуск послуги в "Дії "та ЦНАПах буде оголошено незабаром.

Згодом також додадуть можливість замовити "е-картку платника податків" для дорослих і дітей у разі пошкодження або втрати документа.