Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,39

+0,17

EUR

49,86

+0,20

Готівковий курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,05

49,85

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У "Дії" можна буде отримати картку платника податків: деталі

Дія
Уряд ухвалив постанову, яка змінює порядок отримання картки платника податків

Картку платника податків можна буде отримати в застосунку “Дія”. Відповідну постанову ухвалив уряд на засіданні 31 грудня.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що картка платника податків — один із найбільш затребуваних документів у житті українців. Його вимагають при вступі в університет, відкритті рахунку в банку, влаштуванні на роботу та інших життєвих ситуаціях. Тому уряд ухвалив постанову, яка полегшує процес її отримання.

Що змінюється

Федоров зазначив, що скоро процес отримання картки платника податків буде максимально простим:

  • Онлайн: замовити документ для дитини можна буде в "Дії"
  • Офлайн: оформити картку платника податків для дитини можна буде в ЦНАПі.

Після цього документ буде завжди в смартфоні. За потреби його можна роздрукувати або пошерити в цифровому форматі.

Про запуск послуги в "Дії "та ЦНАПах буде оголошено незабаром.

Згодом також додадуть можливість замовити "е-картку платника податків" для дорослих і дітей у разі пошкодження або втрати документа.

Автор:
Світлана Манько