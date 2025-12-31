В "Дії" можно будет получить карту налогоплательщика: детали

Карточку налогоплательщика можно будет получить в приложении "Дія". Соответствующее постановление приняло правительство на заседании 31 декабря.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он напомнил, что карточка налогоплательщика – один из самых востребованных документов в жизни украинцев. Его требуют при поступлении в университет, открытии счета в банке, устройстве на работу и других жизненных ситуациях. Поэтому правительство приняло постановление, облегчающее процесс его получения.

Что меняется

Федоров отметил, что скоро процесс получения карты налогоплательщика будет максимально простым:

Онлайн: заказать документ для ребенка можно будет в "Дії"

Офлайн: оформить карту налогоплательщика для ребенка можно будет в ЦНАПе.

После этого документ будет всегда в смартфоне. При необходимости его можно распечатать или шерстить в цифровом формате.

О запуске услуги в "Дії" и ЦНАПах будет объявлено вскоре.

В дальнейшем также добавят возможность заказать "е-карту налогоплательщика" для взрослых и детей в случае повреждения или потери документа.