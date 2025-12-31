Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,39

+0,17

EUR

49,86

+0,20

Наличный курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,05

49,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В "Дії" можно будет получить карту налогоплательщика: детали

Действие
Правительство приняло постановление, изменяющее порядок получения карты налогоплательщика

Карточку налогоплательщика можно будет получить в приложении "Дія". Соответствующее постановление приняло правительство на заседании 31 декабря.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он напомнил, что карточка налогоплательщика – один из самых востребованных документов в жизни украинцев. Его требуют при поступлении в университет, открытии счета в банке, устройстве на работу и других жизненных ситуациях. Поэтому правительство приняло постановление, облегчающее процесс его получения.

Что меняется

Федоров отметил, что скоро процесс получения карты налогоплательщика будет максимально простым:

  • Онлайн: заказать документ для ребенка можно будет в "Дії"
  • Офлайн: оформить карту налогоплательщика для ребенка можно будет в ЦНАПе.

После этого документ будет всегда в смартфоне. При необходимости его можно распечатать или шерстить в цифровом формате.

О запуске услуги в "Дії" и ЦНАПах будет объявлено вскоре.

В дальнейшем также добавят возможность заказать "е-карту налогоплательщика" для взрослых и детей в случае повреждения или потери документа.

Автор:
Светлана Манько