В "Дії" можно будет получить карту налогоплательщика: детали
Карточку налогоплательщика можно будет получить в приложении "Дія". Соответствующее постановление приняло правительство на заседании 31 декабря.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он напомнил, что карточка налогоплательщика – один из самых востребованных документов в жизни украинцев. Его требуют при поступлении в университет, открытии счета в банке, устройстве на работу и других жизненных ситуациях. Поэтому правительство приняло постановление, облегчающее процесс его получения.
Что меняется
Федоров отметил, что скоро процесс получения карты налогоплательщика будет максимально простым:
- Онлайн: заказать документ для ребенка можно будет в "Дії"
- Офлайн: оформить карту налогоплательщика для ребенка можно будет в ЦНАПе.
После этого документ будет всегда в смартфоне. При необходимости его можно распечатать или шерстить в цифровом формате.
О запуске услуги в "Дії" и ЦНАПах будет объявлено вскоре.
В дальнейшем также добавят возможность заказать "е-карту налогоплательщика" для взрослых и детей в случае повреждения или потери документа.