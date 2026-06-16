- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
АМКУ наложил штрафы почти на 10 млн грн за сговоры на тендерах
Антимонопольный комитет по результатам двух заседаний временных административных коллегий оштрафовал хозяйствующих субъектов почти на 10 млн грн за антиконкурентные согласованные действия при участии в тендерах. Нарушения касались закупки спортивных площадок и средств индивидуальной защиты общей ожидаемой стоимостью более 34 млн. грн.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМКУ.
Госзакупки под прицелом
Одно из решений касается ООО СК "ДП БУД" и ООО "МЕТАЛЛ ВОРК". Комитет установил, что компании согласовали свое поведение во время участия в тендере на закупку комплекса спортивных площадок, который в 2023 году проводил Черкасский поселковый совет. Ожидаемая стоимость закупки превышала 17 млн. грн.
В ходе расследования АМКУ выявил ряд фактов, свидетельствующих о скоординированных действиях участников торгов и устранении конкуренции между ними. За это нарушение компании оштрафовано на общую сумму 2,18 млн. грн.
Кроме того, Комитет рассмотрел еще одно дело по сговору при закупке средств индивидуальной защиты, проведенного в 2020 году. Ожидаемая стоимость этих торгов также превышала 17 млн. грн.
По заключению АМКУ, участники торгов согласовали свои действия с целью влияния на результаты закупки и устранения конкуренции. За совершенные нарушения на компании наложены штрафы на общую сумму 7,67 млн. грн.
В Комитете напомнили, что в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках" компании, которые за последние три года были привлечены к ответственности за искажение результатов тендеров через антиконкурентные согласованные действия, могут быть отстранены от участия в государственных закупках.
Информация о таких нарушениях публикуется в сводных сведениях на официальном сайте АМКУ и регулярно обновляется.
Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на ООО "Карпатские минеральные воды" в размере 9,4 млн. грн. за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.