Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Наличный курс:

USD

43,83

43,75

EUR

51,56

51,39

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

АМКУ заподозрил трех мобильных операторов в недобросовестной конкуренции: подробности

мобильный
Операторы мобильной связи могут вводить в заблуждение безлимитным интернетом / Depositphotos

Антимонопольный комитет Украины предоставил рекомендации трем крупнейшим мобильным операторам — ЧАО "ВФ Украина" (Vodafone), ЧАО "Киевстар" и ООО "Лайфселл" (lifecell) по прекращению действий, которые могут содержать признаки недобросовестной конкуренции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ .

Речь идет о распространении информации о "безлимитном мобильном интернете", которая, по оценке АМКУ, может вводить потребителей в заблуждение через способ ее представления в рекламных материалах.

В чем претензии АМКУ

Антимонопольный комитет считает, что операторы:

  • используют формулировку "безлимитный интернет", которая может быть неточной
  • подают информацию способом, способным вводить потребителя в заблуждение
  • могут нарушать законодательство о защите от недобросовестной конкуренции

Рекомендации предоставлены в рамках статьи 46 Закона Украины "О защите экономической конкуренции". Они предполагают необходимость прекращения таких практик без открытия формального производства на данном этапе.

Что это значит для рынка

Решение АМКУ может повлиять на рекламные стратегии операторов мобильной связи, в частности, по тарифам с позиционированием "безлимитного" интернета.

В случае невыполнения рекомендаций регулятор имеет право перейти к дальнейшим мерам реагирования, включая рассмотрение дела о нарушении конкуренционного законодательства.

"Киевстар" планирует объединиться с Vodafone и не рассматривает объединение башенного бизнеса как признак монополизации рынка, а наоборот - как распространенную международную практику, повышающую эффективность инфраструктуры и устойчивость мобильных сетей.

Автор:
Татьяна Гойденко