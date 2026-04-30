АМКУ заподозрил трех мобильных операторов в недобросовестной конкуренции: подробности

Антимонопольный комитет Украины предоставил рекомендации трем крупнейшим мобильным операторам — ЧАО "ВФ Украина" (Vodafone), ЧАО "Киевстар" и ООО "Лайфселл" (lifecell) по прекращению действий, которые могут содержать признаки недобросовестной конкуренции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ .

Речь идет о распространении информации о "безлимитном мобильном интернете", которая, по оценке АМКУ, может вводить потребителей в заблуждение через способ ее представления в рекламных материалах.

В чем претензии АМКУ

Антимонопольный комитет считает, что операторы:

используют формулировку "безлимитный интернет", которая может быть неточной

подают информацию способом, способным вводить потребителя в заблуждение

могут нарушать законодательство о защите от недобросовестной конкуренции

Рекомендации предоставлены в рамках статьи 46 Закона Украины "О защите экономической конкуренции". Они предполагают необходимость прекращения таких практик без открытия формального производства на данном этапе.

Что это значит для рынка

Решение АМКУ может повлиять на рекламные стратегии операторов мобильной связи, в частности, по тарифам с позиционированием "безлимитного" интернета.

В случае невыполнения рекомендаций регулятор имеет право перейти к дальнейшим мерам реагирования, включая рассмотрение дела о нарушении конкуренционного законодательства.

