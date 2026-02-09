Угрожает безопасности национальной связи: lifecell выступил против объединения башенной инфраструктуры компаний "Киевстар" и Vodafone

lifecell внимательно следит за рассмотрением Антимонопольным комитетом Украины заявлений по объединению башенных компаний двух крупнейших национальных мобильных операторов "Киевстар" и "Vodafone Украина" и считает, что это решение навсегда изменит структуру украинского телеком-рынка и замедлит его развитие на годы вперед.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в официальном заявлении lifecell.

Приведет к монополизации

В компании отмечают, что независимые инвестиционные решения каждого оператора определяют, где появляется покрытие, как быстро модернизируются сети и какие технологии внедряются. Следовательно, здоровая конкуренция является фундаментом для развития телекоммуникационной инфраструктуры, которая прямо влияет на качество и доступность услуг для потребителей.

"Конкуренция независимых операторов на протяжении многих лет сформировала динамичный, инновационный и доступный рынок. Она стимулировала модернизацию сетей, внедрение новых технологий и сервисов, а также сдерживала рост стоимости услуг. Но сейчас этот прогресс под угрозой", – подчеркивают в lifecell.

В компании считают, что объединение пассивной мобильной инфраструктуры двух крупнейших операторов приведет к монополизации и структурному перекосу телеком-рынка, что может влиять на темпы инноваций и ослаблять ориентацию на потребности абонентов. В долгосрочной перспективе последствия этих изменений могут отразиться на конечных потребителях.

"Последствия этой транзакции выйдут далеко за пределы рынка мобильной связи. Соглашение может угрожать безопасности национальной связи в целом. Именно разветвленность инфраструктуры помогла обеспечить работу сил обороны, экстренных служб и поддержала абонентов во время кибератаки на одного из мобильных операторов в 2023 году". компании.

Там добавили, что такие структурные изменения будут также влиять на инвестиционную привлекательность Украины в целом. Международные инвесторы оценивают не только размер рынка, но и уровень конкуренции, предсказуемость регуляторных решений и недискриминационный доступ к ключевым ресурсам.

"Чрезмерное сосредоточение критической инфраструктуры в одних руках может восприниматься как сигнал повышенного риска, сдерживая инвестиции в телекоммуникационный сектор .

Объединить башенный бизнес

АМКУ получил заявку от компании владельца "Киевстар" относительно контроля над башенными активами другого оператора "Vodafone Украина". Соглашение может стать первым шагом к объединению башенных активов обоих операторов с их последующей продажей третьей стороне. Если активы объединят, их потенциальная оценка может быть ориентировочно в $300 млн, писал Forbes.

В ответ на просьбу прокомментировать информацию АМКУ, директор по стратегии Vodafone Украина Дмитрий Пономаренко сообщил, что оператор рассматривает варианты повышения эффективности своей инфраструктуры в том числе путем ее объединения с другими участниками рынка.

"Все дальнейшие действия зависят от получения согласования регуляторных органов и органов корпоративного управления", – заявил он.

Напомним, в ноябре президент Владимир Зеленский подписал закон № 4670-IX, направленный на повышение стабильности и качества мобильного интернета и связи для всех граждан, что критически важно, особенно в условиях войны.