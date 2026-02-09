Загрожує безпеці національного зв’язку: lifecell виступив проти об’єднання баштової інфраструктури компаній "Київстар" та Vodafone

lifecell уважно стежить за розглядом Антимонопольним комітетом України заяв щодо об’єднання баштових компаній двох найбільших національних мобільних операторів "Київстар" та "Vodafone Україна" і вважає, що це рішення назавжди змінить структуру українського телеком-ринку та сповільнить його розвиток на роки вперед.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в офіційній заяві lifecell.

Призведе до монополізації

У компанії зазначають, що незалежні інвестиційні рішення кожного оператора визначають, де з’являється покриття, як швидко модернізуються мережі та які технології впроваджуються. Відтак здорова конкуренція є фундаментом для розвитку телекомунікаційної інфраструктури, яка прямо впливає на якість і доступність послуг для споживачів.

"Конкуренція незалежних операторів протягом багатьох років сформувала динамічний, інноваційний і доступний ринок. Вона стимулювала модернізацію мереж, впровадження нових технологій і сервісів, а також стримувала зростання вартості послуг. Але зараз цей прогрес під загрозою", - підкреслюють в lifecell.

В компанії вважають, що об’єднання пасивної мобільної інфраструктури двох найбільших операторів призведе до монополізації та структурного перекосу телеком-ринку, що може впливати на темпи інновацій та послаблювати орієнтацію на потреби абонентів. У довгостроковій перспективі наслідки таких змін можуть відобразитися на кінцевих споживачах.

"Наслідки цієї транзакції вийдуть далеко за межі ринку мобільного зв’язку. Угода може загрожувати безпеці національного зв’язку загалом. Саме розгалуженість інфраструктури допомогла забезпечити роботу сил оборони, екстрених служб та підтримала абонентів під час кібератаки на одного з мобільних операторів у 2023 році. Тому питання стійкості телеком-ринку під час війни залишається актуальним як ніколи", - переконані в компанії.

Там додали, що такі структурні зміни також впливатимуть на інвестиційну привабливість України загалом. Міжнародні інвестори оцінюють не лише розмір ринку, а й рівень конкуренції, передбачуваність регуляторних рішень і недискримінаційний доступ до ключових ресурсів.

"Надмірне зосередження критичної інфраструктури в одних руках може сприйматися як сигнал підвищеного ризику, стримуючи інвестиції в телекомунікаційний сектор. lifecell наголошує, що рішення щодо можливого об’єднання інфраструктури має ухвалюватися з урахуванням довгострокових наслідків для конкуренції, розвитку телеком-ринку та безпеки країни" - резюмують в компанії

Об'єднати вежовий бізнес

АМКУ отримав заявку від компанії власника "Київстар" стосовно набуття контролю над вежовими активами іншого оператора "Vodafone Україна". Угода може стати першим кроком до об'єднання вежових активів обох операторів з їх подальшим продажем третій стороні. Якщо активи обʼєднають, їхня потенційна оцінка може бути орієнтовно $300 млн, писав Forbes.

У відповідь на прохання прокоментувати інформацію АМКУ, директор зі стратегії "Vodafone Україна" Дмитро Пономаренко повідомив, що оператор розглядає варіанти підвищення ефективності своєї інфраструктури у тому числі шляхом її обʼєднання з іншими учасниками ринку.

"Усі подальші дії залежать від отримання погодження регуляторних органів і органів корпоративного управління", – заявив він.

Нагадаємо,у листопаді президент Володимир Зеленський підписав закон № 4670-IX, спрямований на підвищення стабільності та якості мобільного інтернету і зв’язку для всіх громадян, що є критично важливим, особливо в умовах війни.