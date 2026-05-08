Захист від дронів та ремонт доріг: Кабмін виділить 96 млн грн на безпеку Херсонщини

З резервного фонду держбюджету України спрямують 96 млн грн на облаштування спеціальних антидронових споруд. Ці укріплення встановлять безпосередньо у Херсоні та на ключових евакуаційних маршрутах регіону.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками виїзного засідання уряду на Херсонщину.

За її словами, фінансування дозволить захистити ще 27 ділянок доріг загальною протяжністю понад 200 км.

Наразі антидронові сітки вже захищають понад 190 км шляхів, які були облаштовані силами Херсонської ОВА та Міноборони.

Такі заходи є критичними для безпечного пересування військових, екстрених служб та цивільного населення під час евакуації.

"Оглянули захист ключових доріг Херсонщини, які попри щоденні російські обстріли залишаються важливими логістичними маршрутами для громад, військових і служб екстреного реагування. Посилюємо їхній захист від атак дронів", – написала Свириденко.

Вона також повідомила, що уряд також погодив новий механізм фінансування будівництва місцевих доріг.

"Доручили Мінрозвитку та Мінекономіки підготувати необхідні рішення для виділення 3,5 млрд грн додаткової дотації на ремонти. Серед іншого, це дозволить завершити роботи і на евакуаційному маршруті Херсон – Миколаїв, який забезпечує рух швидких, військових та евакуаційного транспорту", – наголосила очільниця уряду.

Фото: Юлія Свириденко

