Антидроновий захист доріг: на Дніпропетровщині облаштували 42 км маршруту

На Дніпропетровщині завершили будівництво антидронового покриття вздовж 42 км важливого логістичного маршруту. Роботи на цій ділянці виконані на 100%. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Головна мета – посилення захисту прифронтових територій та забезпечення безперебійного руху транспорту поблизу лінії бойового зіткнення.

Технічні особливості

На об'єкті застосували нову методику, адаптовану до умов фронтової зони:

  • параметри опор збільшили до 7 метрів, що дозволяє вільно проїжджати габаритній техніці; 
  • додатково зміцнили опори та зони перехресть для витримки навантажень; 
  • встановлені спеціальні антидронові сітки, які знижують ризик успішних атак ворожих безпілотників на транспорт.

Значення для регіону

Облаштування таких ділянок дозволяє безпечно перевозити вантажі для громад та особовий склад. Наявність систем пасивного захисту разом із засобами РЕБ на техніці створює комплексний бар'єр для БпЛА. Захищена логістика є критичним елементом для збереження життів та стабільного функціонування логістичних ланцюжків у прифронтових областях.

Нагадаємо, Україна розширює виробництво антидронових набоїв. Міноборони кодифікувало продукцію одразу кількох вітчизняних виробників, що відкриває шлях до серійного випуску. антидронових набоїв. Міноборони кодифікувало продукцію одразу кількох вітчизняних виробників, що відкриває шлях до серійного випуску.

Автор:
Тетяна Ковальчук