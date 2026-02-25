Антидроновий захист: у 2026 році планують облаштувати ще 4 тисячі кілометрів доріг

У прикордонних та прифронтових районах пришвидшили будівництво антидронових сіток для захисту від ворожих безпілотників. До кінця року заплановано облаштувати ще близько 4 тис. км захисту автомобільних доріг.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Антидроновий захист

У прикордонних районах пришвидшили будівництво антидронових сіток для захисту доріг від атак безпілотних літальних апаратів. Основну увагу зосередили на трасах, які забезпечують безперебійну логістику, роботу рятувальних та ремонтних бригад і життєдіяльність громад поблизу лінії фронту.

На встановлення антидронового захисту додатково виділили 1,6 млрд грн. Попри складні погодні умови, у лютому прикрито ще 125 км доріг та відновлено 55 км конструкцій. Темпи робіт зросли: якщо у січні будівництво просувалося зі швидкістю 5 км на добу, то у лютому цей показник досяг 12 км на день. Уже в березні планується закривати по 20 км доріг щодня.

Паралельно пришвидшено будівництво фортифікаційних споруд у прикордонних областях, що має посилити обороноздатність та забезпечити ефективну протидію наступальним діям противника.

Нагадаємо, українська компанія SkyFall за час повномасштабної війни змогла більш ніж удвічі знизити вартість виробництва важкого ударного дрона типу "Баба Яга" (Vampire) — з майже $20 000 на старті до нинішніх $8500 за одиницю.