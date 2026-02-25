Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Антидроновий захист: у 2026 році планують облаштувати ще 4 тисячі кілометрів доріг

антидронова сітка
Темпи захисту доріг поблизу фронту зросли більш ніж удвічі / Міноборони

У прикордонних та прифронтових районах пришвидшили будівництво антидронових сіток для захисту від ворожих безпілотників. До кінця року заплановано облаштувати ще близько 4 тис. км захисту автомобільних доріг.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Антидроновий захист

У прикордонних районах пришвидшили будівництво антидронових сіток для захисту доріг від атак безпілотних літальних апаратів. Основну увагу зосередили на трасах, які забезпечують безперебійну логістику, роботу рятувальних та ремонтних бригад і життєдіяльність громад поблизу лінії фронту.

На встановлення антидронового захисту додатково виділили 1,6 млрд грн. Попри складні погодні умови, у лютому прикрито ще 125 км доріг та відновлено 55 км конструкцій. Темпи робіт зросли: якщо у січні будівництво просувалося зі швидкістю 5 км на добу, то у лютому цей показник досяг 12 км на день. Уже в березні планується закривати по 20 км доріг щодня. 

Паралельно пришвидшено будівництво фортифікаційних споруд у прикордонних областях, що має посилити обороноздатність та забезпечити ефективну протидію наступальним діям противника.

Нагадаємо, українська компанія SkyFall за час повномасштабної війни змогла більш ніж удвічі знизити вартість виробництва важкого ударного дрона типу "Баба Яга" (Vampire) — з майже $20 000 на старті до нинішніх $8500 за одиницю. 

Автор:
Ольга Опенько