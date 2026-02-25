Антидроновая защита: в 2026 году планируют обустроить еще 4 тысячи км дорог

В приграничных и прифронтовых районах ускорили строительство антидроновых сеток для защиты от вражеских беспилотников. До конца года планируется обустроить еще около 4 тыс. км защиты автомобильных дорог.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Антидроновая защита

В приграничных районах ускорили строительство антидроновых сеток для защиты дорог от атак беспилотных летательных аппаратов. Основное внимание было сосредоточено на трассах, обеспечивающих бесперебойную логистику, работу спасательных и ремонтных бригад и жизнедеятельность общин вблизи линии фронта.

На установку антидроновой защиты дополнительно выделили 1,6 млрд грн. Несмотря на сложные погодные условия, в феврале было прикрыто еще 125 км дорог и восстановлено 55 км конструкций. Темпы работ выросли: если в январе строительство продвигалось со скоростью 5 км/сут, то в феврале этот показатель достиг 12 км/сут. Уже в марте планируется закрывать по 20 км дорог каждый день.

Параллельно ускорено строительство фортификационных сооружений в приграничных областях, что должно усилить обороноспособность и обеспечить эффективное противодействие наступательным действиям противника.

Напомним, украинская компания SkyFall за время полномасштабной войны смогла более чем вдвое снизить стоимость производства тяжелого ударного дрона типа "Баба Яга" (Vampire) — почти с $20 000 на старте до нынешних $8500 за единицу.