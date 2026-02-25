Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Наличный курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Антидроновая защита: в 2026 году планируют обустроить еще 4 тысячи км дорог

антидроновая сетка
Темпы защиты дорог вблизи фронта выросли более чем вдвое / Минобороны

В приграничных и прифронтовых районах ускорили строительство антидроновых сеток для защиты от вражеских беспилотников. До конца года планируется обустроить еще около 4 тыс. км защиты автомобильных дорог.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Антидроновая защита

В приграничных районах ускорили строительство антидроновых сеток для защиты дорог от атак беспилотных летательных аппаратов. Основное внимание было сосредоточено на трассах, обеспечивающих бесперебойную логистику, работу спасательных и ремонтных бригад и жизнедеятельность общин вблизи линии фронта.

На установку антидроновой защиты дополнительно выделили 1,6 млрд грн. Несмотря на сложные погодные условия, в феврале было прикрыто еще 125 км дорог и восстановлено 55 км конструкций. Темпы работ выросли: если в январе строительство продвигалось со скоростью 5 км/сут, то в феврале этот показатель достиг 12 км/сут. Уже в марте планируется закрывать по 20 км дорог каждый день.

Параллельно ускорено строительство фортификационных сооружений в приграничных областях, что должно усилить обороноспособность и обеспечить эффективное противодействие наступательным действиям противника.

Напомним, украинская компания SkyFall за время полномасштабной войны смогла более чем вдвое снизить стоимость производства тяжелого ударного дрона типа "Баба Яга" (Vampire) — почти с $20 000 на старте до нынешних $8500 за единицу.

Автор:
Ольга Опенько