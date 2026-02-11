- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Производство бомберов "Баба Яга" за годы большой войны удалось удешевить более чем вдвое — до $8500
Украинская компания SkyFall за время полномасштабной войны смогла более чем вдвое снизить стоимость производства тяжелого ударного дрона типа "Баба Яга" (Vampire) — почти с $20 000 на старте до нынешних $8500 за единицу.
Об этом, как пишет Delo.ua , представитель компании рассказал журналистам проекта " Оборонка " от "Украинской правды" и "Межі".
"Сейчас мы добрались до цены $8500 за один дрон. А в начале он стоил до $20 000, в зависимости от комплектации", — отметили в компании.
В SkyFall признают: потенциал для дальнейшего понижения цены есть, но он ограничен. В частности, цену планируют опустить благодаря установке собственной камеры и локализации производства собственных компонентов, которые по стоимости получаются даже дешевле китайских.
"Но провалиться ниже будет сложно, потому что мы одновременно улучшаем характеристики и добавляем новые модули", — объясняет производитель.
Компания уже локализовала значительную часть производства: связь, антенны, шасси и почти вся наземная станция украинского производства. Есть также собственные моторы, но их серийный выпуск пока не масштабирован.
Отдельное направление — разработка собственной камеры. Прототип уже создан, а весной должна появиться MVP-версия. До конца года в SkyFall планируется запустить массовое производство камер для Vampire.
В настоящее время компания уже предлагает версию "Vampire non-China" — без китайских компонентов, а к концу года дрон должен стать полностью украинским.
FPV-дроны от $300
Параллельно SkyFall производит FPV-дроны "Шрайк". Их стоимость зависит от комплектации:
"Самый дешевый дневной стоит около $300. Самый дорогой — ночной на оптоволокне — около $1500. Но это все равно самые дешевые дроны в мире", — отмечает представитель компании.
По его словам, уже существуют на 100% локализованные и полностью влагозащищенные "Шрайки", существенно превосходящие мировые аналоги по характеристикам. Главным ограничением для полномасштабного перехода на полностью украинские FPV-дроны остаются производственные мощности, которые компания активно масштабирует.
Напомним, кого нанимают украинские производители дронов, где сейчас наблюдается дефицит кадров, даже несмотря на зарплаты до $14 тыс.