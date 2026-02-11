Производство бомберов "Баба Яга" за годы большой войны удалось удешевить более чем вдвое — до $8500

Украинская компания SkyFall за время полномасштабной войны смогла более чем вдвое снизить стоимость производства тяжелого ударного дрона типа "Баба Яга" (Vampire) — почти с $20 000 на старте до нынешних $8500 за единицу.

Об этом, как пишет Delo.ua , представитель компании рассказал журналистам проекта " Оборонка " от "Украинской правды" и "Межі".

"Сейчас мы добрались до цены $8500 за один дрон. А в начале он стоил до $20 000, в зависимости от комплектации", — отметили в компании.

В SkyFall признают: потенциал для дальнейшего понижения цены есть, но он ограничен. В частности, цену планируют опустить благодаря установке собственной камеры и локализации производства собственных компонентов, которые по стоимости получаются даже дешевле китайских.

"Но провалиться ниже будет сложно, потому что мы одновременно улучшаем характеристики и добавляем новые модули", — объясняет производитель.

Компания уже локализовала значительную часть производства: связь, антенны, шасси и почти вся наземная станция украинского производства. Есть также собственные моторы, но их серийный выпуск пока не масштабирован.

Отдельное направление — разработка собственной камеры. Прототип уже создан, а весной должна появиться MVP-версия. До конца года в SkyFall планируется запустить массовое производство камер для Vampire.

В настоящее время компания уже предлагает версию "Vampire non-China" — без китайских компонентов, а к концу года дрон должен стать полностью украинским.

FPV-дроны от $300

Параллельно SkyFall производит FPV-дроны "Шрайк". Их стоимость зависит от комплектации:

"Самый дешевый дневной стоит около $300. Самый дорогой — ночной на оптоволокне — около $1500. Но это все равно самые дешевые дроны в мире", — отмечает представитель компании.

По его словам, уже существуют на 100% локализованные и полностью влагозащищенные "Шрайки", существенно превосходящие мировые аналоги по характеристикам. Главным ограничением для полномасштабного перехода на полностью украинские FPV-дроны остаются производственные мощности, которые компания активно масштабирует.

