Зарплатная гонка в оборонке: как дронщики влияют на рынок труда

Дронщики, Ярослав Филимонов, Kvertus
Дронщики "накручивают" зарплаты, как когда-то программисты. Фото: TAF Industries

Производители дронов отмечают, что отдельные их специалисты могут зарабатывать до $14 тыс. в месяц. Это объясняется масштабами производства и ключевой ролью беспилотников в современных военных технологиях. В то же время уровень доходов работников других оборонных направлений, в том числе производителей вооружения и систем радиоэлектронной борьбы, остается существенно ниже.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал CEO Kvertus Ярослав Филимонов.

"Свыше 2 миллионов дронов изготовлено за год, и мы таких объемов не имеем. На рынке труда сейчас интересная ситуация: дронщики  "накручивают" зарплаты, повторяя путь развития IT-рынка в Украине",  подчеркивает Филимонов.

Он добавляет, что высокие зарплаты получают главным образом руководители и инженеры, а другим представителям оборонной отрасли конкурировать с дронариями сложно.

"Они отбирают самых квалифицированных специалистов. При этом мы масштабировали производство: часть команды пошла к дронщикам , а остальные развивают новые направления и навыки внутри компании",  уточняет Ярослав Филимонов.

В то же время он говорит, что конкуренция на рынке РЭБ и радиоразведки в Украине за годы головокружительно взлетела. В частности, по его словам, в начале 2022 года таких производителей было до десяти, сегодня — около 300.

"Это компании очень разного масштаба: от гаражных проектов до крупных производств. Именно такое массовое появление решений на базе "белого шума" и подтолкнуло нас к переходу в системные, высокотехнологичные решения",  отмечает CEO Kvertus.

Сроки закрытия вакансий выросли в три раза

В настоящее время Kvertus насчитывает около 150 сотрудников. Ярослав Филимонов отмечает, что количество команд постоянно меняется и зависит от рынка и проектов.

"Вполне возможно, что в 2026 году нас будет около 100 человек, ведь мы почти полностью переходим на смарт-РЭБ. А это уже другие требования  СВЧ и ВЧ-инженеры, специалисты по антеннам, радиочастотным трактам, технологам",  утверждает Филимонов.

Он объясняет, что таких кадров на рынке мало, поэтому оценивать компанию только по количеству сотрудников нет смысла.

"Рынок труда сложен: сроки закрытия вакансий выросли втрое — с нескольких недель до 2–3 месяцев. Специалистов очень часто переманивают, иногда предлагают вдвое большие зарплаты, но это реальность рынка", — говорит он.

Ярослав Филимонов отмечает, что компания работает с теми, кто есть: мотивирует, учит и создает условия, чтобы люди оставались. Параллельно Kvertus ищет новых  через университеты, хакатоны, команды.

Напомним, почему невозможно закрыть все города РЭБ-системами.

Автор:
Алик Сахно