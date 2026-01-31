Запланована подія 2

Зарплатна гонка в оборонці: як дронарі впливають на ринок праці

Дронарі, Ярослав Філімонов, Kvertus
Дронарі "накручують" зарплати, як колись програмісти. Фото: TAF Industries

Виробники дронів зазначають, що окремі їхні фахівці можуть заробляти до $14 тис. на місяць. Це пояснюється масштабами виробництва та ключовою роллю безпілотників у сучасних військових технологіях. Водночас рівень доходів працівників інших оборонних напрямів — зокрема виробників озброєння та систем радіоелектронної боротьби — залишається суттєво нижчим.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів CEO Kvertus Ярослав Філімонов

"Понад 2 мільйони дронів виготовлено за рік, і ми таких обсягів не маємо. На ринку праці зараз цікава ситуація: дронарі "накручують" зарплати, повторюючи шлях розвитку IT-ринку в Україні", — підкреслює Філімонов.

Він додає, що високі зарплати отримують головним чином керівники та інженери, а іншим представникам оборонної галузі конкурувати з дронарями складно. 

"Вони відбирають найкваліфікованіших спеціалістів. При цьому ми масштабували виробництво: частина команди пішла до дронарів, а решта розвиває нові напрямки та навички всередині компанії", — уточнює Ярослав Філімонов.

Водночас він каже, що конкуренція на ринку РЕБ і радіорозвідки в Україні за роки карколомно злетіла. Зокрема, за його словами, на початку 2022 року таких виробників було до десяти, сьогодні — близько 300. 

"Це компанії дуже різного масштабу: від гаражних проєктів до великих виробництв. Саме така масова поява рішень на базі "білого шуму" і підштовхнула нас до переходу в системні, високотехнологічні рішення", — наголошує CEO Kvertus.

Терміни закриття вакансій зросли втричі

Наразі Kvertus налічує близько 150 співробітників. Ярослав Філімонов зауважує, що кількість команди постійно змінюється й залежить від ринку та проєктів. 

"Цілком можливо, що у 2026 році нас буде близько 100 людей, адже ми майже повністю переходимо на смарт-РЕБ. А це вже інші вимоги — НВЧ та ВЧ-інженери, спеціалісти з антен, радіочастотних трактів, технологів", — стверджує Філімонов. 

Він пояснює, що таких кадрів на ринку мало, тому оцінювати компанію лише за кількістю співробітників немає сенсу.

"Ринок праці складний: терміни закриття вакансій зросли втричі — з кількох тижнів до 2–3 місяців. Спеціалістів дуже часто переманюють, іноді пропонують удвічі вищі зарплати, але це реальність ринку", — каже він. 

Ярослав Філімонов зауважує, що компанія працює з тим, хто є: мотивує, навчає та створює умови, щоб люди залишалися. Паралельно Kvertus шукає нових — через університети, хакатони, команди.

Нагадаємо, чому неможливо закрити всі міста РЕБ-системами.

Автор:
Алік Сахно