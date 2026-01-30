Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Чому неможливо закрити всі міста РЕБ-системами

Залізний купол, ппо, про, удари по інфраструктурі
В Україні понад 10 тисяч об’єктів критичної інфраструктури. Фото: Kvertus

В умовах постійних ракетних атак російської армії на українську інфраструктуру регулярно постає питання: чи можливо в Україні створити систему протиповітряної оборони за аналогією з ізраїльським "Залізним куполом". Втім, реалізації такого сценарію заважає низка вагомих факторів.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів CEO Kvertus Ярослав Філімонов

За його словами, сам по собі РЕБ не є універсальним рішенням. Ефективний захист працює лише в комплексі — з ППО, мобільними вогневими групами, радіотехнічною розвідкою та іншими засобами. Також Філімонов додає, що технології боротьби з дронами швидко змінюються та можуть втратити актуальність за рік чи навіть менше. 

"Ключове питання — що саме ми захищаємо. В Україні понад 10 тисяч об’єктів критичної інфраструктури, і фізично та фінансово неможливо закрити їх усі одночасно", — зазначає він. 

Ярослав Філімонов підкреслює, що в такий ситуації надважливу роль відіграє пріоритизація, а саме — визначення, які об’єкти і в яких регіонах потребують захисту в першу чергу.

"Це завдання кожного міста й області. Наразі ми працюємо з кількома містами — зокрема з Дніпром, Миколаєвом і Львовом — і поступово розширюємо цю співпрацю. Умовні "залізні куполи" над окремими містами — реальна концепція. Але не над усією Україною: країна надто велика, а Ізраїль у рази менший за територією", — зауважує CEO Kvertus.

Водночас за якістю РЕБ-систем між Україною та Росією, на його думку, є паритет. РФ має перевагу лише в масштабах завдяки більшому фінансування "військової машини".  

"Щодо технологічності — у нових розробках ми часто перевершуємо. Радянська школа РЕБ була сильною, і вони залишаються потужними на дальніх дистанціях. Загалом, технологічно перевага за Україною, за кількістю — за Росією", — резюмує Філімонов.

Нагадаємо, що розробник логістичних роботів для фронту планує подвоїти виробництво в 2026 році.

Автор:
Алік Сахно