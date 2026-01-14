Морські дрони MAGURA завдали російському флоту збитків на понад $500 млн

За оцінками української розвідки, застосування українського морського безпілотного дрона MAGURA завдало російському флоту понад 500 мільйонів доларів збитків.

Про це Delo.ua розповів виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

Також Федірко зазначив, що морські безпілотні системи стали одним із найпереконливіших напрямів міжнародної кооперації України.

"Разом з іншими платформами, зокрема Sea Baby, це системно ускладнило присутність і базування противника в Чорному морі. 20 грудня 2025-го Україна та Португалія підписали спільну заяву про партнерство у виробництві морських дронів", — заявив він.

Ігор Федірко додав, що станом на листопад 2025-го Україна із партнерами уклала 28 двосторонніх безпекових угод. За його словами, ці країни розглядаються як базовий контур для перших рішень.

"Паралельно оголошено про відкриття двох офісів у Берліні та Копенгагені як практичних точок входу для партнерів під комплаєнс, стандартизацію і закупівельну логіку ЄС та НАТО", — пояснює виконавчий директор Української ради зброярів.

Федірко резюмує, що почали з’являтися кейси Build with Ukraine, де українські технології масштабуються на території партнерів або виробництво розподіляється між Україною та партнером, а готові вироби закуповуються для Сил оборони України.

