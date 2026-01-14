Морские дроны MAGURA нанесли российскому флоту ущерб более чем на $500 млн

По оценкам украинской разведки, применение украинского морского беспилотного дрона MAGURA нанесло российскому флоту более 500 миллионов долларов ущерба.

Об этом Delo.ua рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

Также Федирко отметил, что морские беспилотные системы стали одним из самых убедительных направлений международной кооперации Украины.

"Вместе с другими платформами, в частности Sea Baby, это системно усложнило присутствие и базирование противника в Черном море. 20 декабря 2025 года Украина и Португалия подписали совместное заявление о партнерстве в производстве морских дронов", — заявил он.

Игорь Федирко добавил, что по состоянию на ноябрь 2025-го Украина с партнерами заключила 28 двусторонних договоров безопасности. По его словам, эти страны рассматриваются как базовый контур для первых решений.

"Параллельно объявлено об открытии двух офисов в Берлине и Копенгагене как практических точек входа для партнеров под комплаенс, стандартизацию и закупочную логику ЕС и НАТО", — объясняет исполнительный директор Украинского совета оружейников.

Федирко резюмирует, что начали появляться кейсы Build with Ukraine, где украинские технологии масштабируются на территории партнеров или производство распределяется между Украиной и партнером, а готовые изделия закупаются для сил обороны Украины.

Напомним, закупки дронов для ВСУ сократились с полугода до 10 дней благодаря новой системе.