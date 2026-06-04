Налоговая будет видеть все сразу: новые правила для договоров аренды жилья

Кабмин принял разработанное Минфином постановление, которое цифровизирует порядок отчетности нотариусов перед налоговой о договорах аренды недвижимости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Главная цель нововведений – упростить взаимодействие между нотариатом и ГНС, автоматизировать обработку данных и, как следствие, повысить эффективность администрирования налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от аренды недвижимого имущества.

Правовой основой для решения стали Налоговый кодекс и закон об электронных доверительных услугах.

Предусматривающие изменения:

обязательное представление сообщений в электронной форме в день удостоверения договора ;

; использование квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи нотариуса;

дополнение образца уведомления обязательным реквизитом - регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика нотариуса, что обеспечит его надлежащую идентификацию;

существенное переструктурирование формы сообщения: новая форма содержит отдельные разделы со сведениями о нотариусе, арендодателе, арендаторе и объекте арендованной недвижимости.

Сегодня действующая форма сообщения не предусматривала регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика нотариуса, что усложняло его идентификацию и делало невозможным автоматизированную обработку сообщений в информационно-коммуникационной системе Государственной налоговой службы Украины.

Ожидается, что полная автоматизация процесса и устранение ручной обработки данных в базах ГНС позволят контролирующим органам более эффективно выявлять незадекларированные доходы от сдачи имущества в аренду и упростят фискальный мониторинг рынка недвижимости.

Напомним, украинцы тратят на аренду жилья от 13% до 92% своего дохода – в зависимости от города и профессии. Дороже всего снимать жилье в Киеве и Ужгороде, тогда как выгоднее всего – в прифронтовых регионах.