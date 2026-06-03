Аренда или собственное жилье по “єОселя”: что выгоднее в 2026 году

Рост стоимости аренды в относительно безопасных регионах приближает ее к сумме ежемесячных платежей по государственной ипотеке. В некоторых городах покупка квартиры по программе "єОселя" более выгодна долгосрочной аренде.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Результаты показывают, что в большинстве относительно безопасных областей ежемесячный платеж по ипотеке уже приблизился к стоимости аренды или превышает ее всего на 10-20%. А в прифронтовых городах аренда остается существенно дешевле из-за более низкого спроса и риска безопасности.

Самый дорогой ориентировочный платеж по программе "єОселя" зафиксирован в Черновицкой области - 19 650 грн в месяц. В то же время самая высокая медиа стоимость аренды однокомнатной квартиры наблюдается в Ужгороде – почти 22 тыс. грн в месяц.

Где покупать выгоднее, чем арендовать

В ряде западных регионов ежемесячные платежи по программе уже ниже стоимости аренды аналогичного жилья.

Так, во Львовской области платеж по "єОселя" составляет 17,1 тыс. грн, тогда как аренда однокомнатной квартиры во Львове обходится в среднем в 19,4 тыс. грн. Подобная ситуация наблюдается в Ивано-Франковске, где средняя арендная ставка превышает взнос по ипотеке более чем на 2 тыс. грн.

На Волыни аренда однокомнатной квартиры также дороже выплат по программе, а в Закарпатье разница еще более ощутима: стоимость аренды в Ужгороде почти на 40% превышает ориентировочный платеж по “єОселя”.

Где аренда пока дешевле

В большинстве областных центров платежи по программе все еще превышают расходы по аренде жилья. В частности, в Киеве аренда однокомнатной квартиры стоит около 16 тыс. грн. в месяц, тогда как платеж по ипотеке составляет 18,3 тыс. грн.

Похожая картина наблюдается в Виннице, Тернополе, Ровно, Хмельницком, Днепре, Полтаве, Житомире и Черкассах, где разница между арендой и платежом по программе обычно не превышает 10-20%.

В Одессе разрыв несколько больше: аренда однокомнатной квартиры стоит около 10 тыс. грн, в то время как ежемесячная плата по "єОселя" приближается к 13 тыс. грн.

Самая большая разница – в прифронтовых городах

Существенный разрыв между арендой и выплатами по программе наблюдается в городах, расположенных вблизи зоны боевых действий.

В Харькове арендовать однокомнатную квартиру можно в среднем за 6,5 тыс. грн в месяц, в то время как ориентировочный платеж по ипотеке превышает 10 тыс. грн. Подобная ситуация в Сумах, Николаеве, Чернигове и Запорожье, где аренда остается значительно доступнее покупки жилья в кредит.

Вывод

Во многих регионах Украины расходы на выплату квартиры по программе "єОселя" уже стали сопоставимыми с арендой жилья, а иногда даже ниже. Поэтому при наличии средств на первый взнос покупка собственной квартиры может быть более выгодным решением в долгосрочной перспективе, особенно в относительно безопасных областях с высоким спросом на недвижимость.

Как сообщила начальник управления по работе с партнерами ГЛОБУС БАНКА Екатерина Лычана, средняя сумма кредита составляет 1,65 млн грн. При такой цифре максимальный платеж в первый месяц будет всего 11 тыс. грн – это частичное погашение и оплата начисленных процентов, и с каждым месяцем сумма будет уменьшаться.

Напомним, за неделю 173 украинских семьи получили 350,6 млн грн на покупку жилья по программе "єОселя". Отмечается, что льготные ставки 3 и 7% позволили приобрести жилье таким категориям, как военные, педагоги, медики и переселенцы.