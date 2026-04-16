Аренда стоит до 92% дохода: как расходы на жилье соотносятся с зарплатами в регионах

В ряде регионов цена аренды поглощает огромную часть дохода. / Freepik

Украинцы тратят на аренду жилья от 13% до 92% своего дохода – в зависимости от города и профессии. Дороже всего снимать жилье в Киеве и Ужгороде, тогда как выгоднее всего – в прифронтовых регионах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитический отчет DIM.RIA и robota.ua.

В рамках совместного исследования проанализировали, какую часть дохода представители самых популярных профессий тратят на аренду жилья. Аналитики использовали данные о средних зарплатах с вакансий на robota.ua по состоянию на март 2026 года, а также информацию о средней стоимости аренды однокомнатных квартир по предложениям на DIM.RIA за тот же период.

Сколько стоит аренда жилья в городах Украины.

Высокие цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в Киеве – в среднем около 23 000 грн в месяц. В пятерку самых дорогих также входят Ужгород (20 500 грн), Львов (16 500 грн), Ивано-Франковск (16 400 грн) и Черкассы (16 000 грн).

Одновременно доступное жилье предлагают в областных центрах прифронтовых регионов. В частности, в Харькове средняя аренда составляет 4900 грн, в Чернигове – 5000 грн, а в Запорожье и Николаеве – около 6000 грн в месяц.

Какие профессии самые популярные и сколько они тратят на аренду

Аналитики определили десятку профессий с большим количеством вакансий. В нее вошли водители, менеджеры по продажам, повара, бухгалтеры, кассиры, кладовщики, продавцы-консультанты, баристы, менеджеры по работе с клиентами и грузчики.

Для этих специальностей эксперты оценили средний уровень зарплат в каждом областном центре Украины и подсчитали, какую долю дохода работники тратят на аренду однокомнатной квартиры.

Согласно исследованию, в Киеве водитель с зарплатой 45 000 грн тратит на аренду однокомнатной квартиры около 51% дохода. В Харькове его заработок несколько ниже – 37 500 грн, однако доля расходов на жилье составляет всего 13%. В других крупных городах уровень дохода водителей схож, но расходы на аренду выше: в Одессе – 29%, в Днепре – 37%, во Львове – 44%.

Похожая ситуация и среди менеджеров по продажам. В столице они зарабатывают около 40 000 грн., из которых 57% идет на аренду. В Харькове доход составляет примерно 35 000 грн, а расходы на жилье – всего 14%. В Одессе, Днепре и Львове менеджеры получают аналогичную зарплату, но отдают за аренду 31%, 40% и 47% соответственно.

Какие города наиболее выгодны по соотношению аренды и зарплаты

По обобщенным данным, лучшее соотношение стоимости аренды к доходам зафиксировано в областных центрах прифронтовых регионов. В пятерку наиболее доступных входят Харьков (19%), Чернигов (22%), Запорожье и Николаев (по 27%), а также Сумы (36%).

В то же время наибольшая нагрузка на бюджет наблюдается в Ужгороде, где аренда съедает в среднем 92% дохода. В Киеве этот показатель составляет около 72%, во Львове – 64%, в Днепре – 54%, а в Одессе – 42%.

Напомним, в марте 2026 года лидером по спросу на аренду жилья в Украине неожиданно стало Запорожье, где активность арендаторов выросла почти в четыре раза, в то же время в Киеве и Одессе наблюдается постепенное снижение количества отзывов на объявление.

Автор:
Ярослава Тюпка