В каких городах Украины самый высокий спрос на аренду квартир

В марте 2026 года лидером спроса на аренду жилья в Украине неожиданно стало Запорожье, где активность арендаторов выросла почти в четыре раза, в то же время в Киеве и Одессе наблюдается постепенное снижение количества отзывов на объявление.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

В этом году спрос на аренду квартир вырос в большинстве областных центров Украины.

Аренда 1-комнатных квартир

Наивысшая активность поисковиков в марте 2026 была в Запорожье: почти 40 отзывов на 1 объявление об аренде 1-комнатной квартиры. Это почти в 4 раза больше, чем в марте 2025 года. Заметный рост спроса наблюдали также в Харькове: 30 отзывов на 1 объявление (рост в 3 раза).

Высокий спрос зафиксировали и в Сумах, 25 отзывов на 1 объявление. Однако по сравнению с прошлым годом он ниже на 56%. Таким же уровень активности есть в Житомире, 25 отзывов на 1 объявление, однако здесь имеем рост на 48%, по сравнению с мартом 2025 года.

Спрос на уровне 20-24 отзывов на 1 объявление об аренде 1-комнатной квартиры наблюдали в ряде городов, в том числе:

Кропивницкий, 24 отзывы на 1 объявление

Черновцы, 23 отзывы на 1 объявление

Ужгород и Черкассы, 20 отзывов на 1 объявление

В больших областных центрах спрос на аренду 1-комнатных квартир фиксировали в пределах 11-15 отзывов. Однако если у некоторых это больше, чем в прошлом году (Львов +40%, Днепр +3%), то в определенных городах спрос стал меньше (Одесса –28%, Киев –15%).

Данные OLX Недвижимость, март 2026

Аренда 2-комнатных квартир

В сегменте аренды 2-комнатных квартир по уровню спроса также лидирует Запорожье: в марте 2026 года фиксировали 38 отзывов на 1 объявление. На втором месте – Харьков, с показателем в 37 отзывов на 1 объявление. В обоих городах показатели почти в 4 раза выше, до марта 2025 года. 27 отзывов на 1 объявление фиксировали в Сумах, что, напротив, ниже на 51%, по сравнению с прошлым годом.

В Кропивницком спрос на уровне 23 отзывов на 1 объявление об аренде 2-комнатной квартиры. В пределах 20-21 отзыв на 1 объявление наблюдали показатели в Херсоне и Луцке. В целом, в этих городах активность соискателей выросла по сравнению с прошлым годом.

Несколько ниже в сегменте аренды 2-комнатных квартир спрос в Черкассах (19 отзывов на 1 объявление), Житомире (18) и Ужгороде (16).

12 отзывов на 1 объявление наблюдали во Львове (+46%). Также вырос спрос в Днепре: на 12% до 9 отзывов на 1 объявление. В Киеве и Одессе спрос снизился до 10 отзывов на 1 объявление (на -6% и -29% соответственно).

Аренда 3-комнатных квартир

В сегменте аренды 3-комнатных квартир спрос меньше, однако в отдельных городах он все же заметно выше, чем в других.

Среди них, как и в других сегментах, Запорожье, где активность соискателей выросла почти в 4 раза: до 29 отзывов в марте 2026. В Сумах показатель в то же время стал ниже на 37%, до 28 отзывов на 1 объявление в этом году.

На уровне 20-22 отзывов на 1 объявление об аренде трехкомнатной квартиры фиксировали спрос в Харькове и Черкассах. В Ужгороде, Херсоне и Житомире наблюдали активность от 15 до 17 отзывов на 1 объявление в марте 2026 года.

В больших городах спрос варьируется в пределах от 5 до 7 отзывов на 1 объявление. В Одессе и Киеве это меньше, чем в марте 2025 года. Во Львове и Днепре, наоборот, спрос стал выше.

Спрос на аренду в целом растет, однако динамика различается в зависимости от региона: самый заметный рост фиксируем в прифронтовых городах и центральных, что связано с миграцией населения, спросом со стороны военных и кое-где ограниченным предложением жилья. В крупных городах наблюдается определенное снижение активности, что может объясняться как факторами безопасности, так и сезонностью спроса. В то же время, западные регионы сохраняют стабильно высокий интерес к аренде с постепенным ростом. При этом самый высокий спрос во всех городах традиционно сосредоточен в сегменте 1- и 2-комнатных квартир.

Напомним, за последний год Однокомнатные квартиры в ряде областных центров подорожали на 10-20% . Лидером роста стал Тернополь (+27%), в то время как в Киеве стоимость жилья на вторичном рынке составляет почти $79 тыс.