Цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке: как выросли в регионах Украины

В Киеве стоимость однокомнатной квартиры на февраль 2026 года составляет почти $79 тыс. / Freepik

Однокомнатные квартиры в ряде областных центров подорожали на 10–20%. Лидером роста оказался Тернополь – 27%, а падение цен зафиксировано в Херсоне и Запорожье.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование OLX Недвижимость по динамике удорожания однокомнатных квартир на вторичном рынке. Эксперты сравнили цены февраля 2026 года по февраль 2025 года.

Где в Украине больше подорожали однокомнатные квартиры: данные по городам

Высокие темпы роста цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке за последний год зафиксированы в нескольких областных центрах.

Лидером стал Тернопольздесь медианная стоимость однокомнатного жилья выросла на 27% и по состоянию на февраль 2026 достигла $51,3 тыс. Второе место занимает Кропивницкий, где цены поднялись на 23%до $30,7 тыс.

Существенное удорожание также зафиксировано в Одессе (+22%, до $46,9 тыс.) и Ровно (+20%, до $58,6 тыс.).

Рост в пределах 10-20%: ситуация в больших городах

В большинстве областных центров цены тоже выросли, но менее стремительно.

В Киеве однокомнатные квартиры подорожали на 18% - почти до $79 тыс. Такой же уровень роста зафиксирован в Ивано-Франковске, где цена достигла $47,4 тыс.

Среди других городов:

  • Черновцы – +17% (до $58,1 тыс.);
  • Суммы – +15% (около $23 тыс.);
  • Хмельницкий, Луцк и Львов – по +13%. Стоимость составляет соответственно $39,5 тыс., $51,8 тыс. и $72,4 тыс.;
  • Харьков и Полтава – по +12% (до $24,5 тыс. и $39 тыс.);
  • Житомир – +11% (до $47,8 тыс.).

Умеренный рост: до 10%

В части городов динамика была более сдержанной.

В Чернигове цены выросли на 10% - до $34,4 тыс., примерно так же в Днепре - до $31,8 тыс. В Ужгороде подорожание составило 8% (до $72,5 тыс.).

Наименьший рост зафиксирован в Виннице и Черкассахпо 3%. В этих городах медиа стоимость составляет $49,3 тыс. и $44,8 тыс. соответственно.

Где цены не изменились или упали

В нескольких областных центрах рынок остался стабильным или даже продемонстрировал понижение.

Так, в Николаеве цены почти не изменились и держатся на уровне около $20 тыс. Небольшое снижение зафиксировано в Херсонена 2% до $14,2 тыс.

Наибольшее падение произошло в Запорожье: за год стоимость однокомнатных квартир снизилась на 7%до $14,9 тыс.

Ранее сообщалось. что украинцы выбирают квартиру именно на вторичном рынке из-за ряда преимуществ: возможность быстрого заселения и отсутствие дополнительных затрат на ремонт. Согласно опросу OLX Недвижимость, "вторичка" особенно популярна в городах с высоким спросом, таких как Львов, Ивано-Франковск, Ужгород и Киев.

Автор:
Ярослава Тюпка