Категорія
Новини
Дата публікації

Ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку: як зросли в регіонах України

У Києві вартість однокімнатної квартири станом на лютий 2026 року становить майже $79 тис. / Freepik

Однокімнатні квартири в ряді обласних центрів подорожчали на 10-20%. Лідером зростання виявився Тернопіль – 27%, натомість падіння цін зафіксовано в Херсоні та Запоріжжі. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження OLX Нерухомість щодо динаміки здорожчання однокімнатних квартир на вторинному ринку. Експерти порівняли ціни лютого 2026 року до лютого 2025 року.

Де в Україні найбільше подорожчали однокімнатні квартири: дані по містах

Найвищі темпи зростання цін на однокімнатні квартири на вторинному ринку за останній рік зафіксовано в кількох обласних центрах.

Лідером став Тернопіль  тут медіанна вартість однокімнатного житла зросла на 27% і станом на лютий 2026 року досягла $51,3 тис. Друге місце посідає Кропивницький, де ціни піднялися на 23%  до $30,7 тис.

Суттєве подорожчання також зафіксовано в Одесі (+22%, до $46,9 тис.) та Рівному (+20%, до $58,6 тис.).

Зростання в межах 10–20%: ситуація у великих містах

У більшості обласних центрів ціни також зросли, але менш стрімко.

У Києві однокімнатні квартири подорожчали на 18%  до майже $79 тис. Такий самий рівень зростання зафіксовано в Івано-Франківську, де ціна сягнула $47,4 тис.

Серед інших міст:

  • Чернівці – +17% (до $58,1 тис.);
  • Суми – +15% (майже $23 тис.);
  • Хмельницький, Луцьк і Львів – по +13%. Вартість становить відповідно $39,5 тис., $51,8 тис. і $72,4 тис.;
  • Харків і Полтава – по +12% (до $24,5 тис. і $39 тис.);
  • Житомир – +11% (до $47,8 тис.).

Помірне зростання: до 10%

У частині міст динаміка була стриманішою.

Зокрема, у Чернігові ціни зросли на 10%  до $34,4 тис., приблизно так само у Дніпрі  до $31,8 тис. В Ужгороді подорожчання становило 8% (до $72,5 тис.).

Найменше зростання зафіксовано у Вінниці та Черкасах  по 3%. У цих містах медіанна вартість становить $49,3 тис. та $44,8 тис. відповідно.

Де ціни не змінились або впали

У кількох обласних центрах ринок залишився стабільним або навіть продемонстрував зниження.

Так, у Миколаєві ціни майже не змінилися і тримаються на рівні близько $20 тис. Невелике зниження зафіксовано у Херсоні  на 2%, до $14,2 тис.

Найбільше падіння відбулося у Запоріжжі: за рік вартість однокімнатних квартир знизилася на 7%  до $14,9 тис.

Раніше повідомлялось. що українці обирають квартиру саме на вторинному ринку через низку переваг: можливість швидкого заселення та відсутність додаткових витрат на ремонт. Згідно з опитуванням OLX Нерухомість, “вторинка” особливо популярна в містах із високим попитом, таких як Львів, Івано-Франківськ, Ужгород і Київ. 

Автор:
Ярослава Тюпка