Вторинний ринок житла лідирує: чому українці дедалі частіше обирають готові квартири

Українці обирають вторинне житло через можливість швидкого заселення та відсутність додаткових витрат на ремонт. Згідно з опитуванням OLX Нерухомість, “вторинка” особливо популярна в містах із високим попитом, таких як Львів, Івано-Франківськ, Ужгород і Київ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

За даними опитування OLX Нерухомість, 61% потенційних покупців розглядають як новобудови, так і “вторинку”, тоді як 24% надають перевагу виключно вже готовим квартирам. Лише 14% опитаних цікавляться винятково житлом на первинному ринку.

Основною перевагою вторинної нерухомості українці називають можливість швидкого заселення. Це особливо важливо для переселенців та тих, хто прагне оперативно знайти нове постійне житло без додаткових витрат часу та коштів.

На відміну від уже готових квартир, новобудови потребують очікування завершення будівництва, а також інвестицій у ремонт, що знижує їхню привабливість у нинішніх умовах.

У регіонах із найбільшим попитом — Львові, Івано-Франківську, Ужгороді та Києві — саме вторинний ринок залишається найбільш затребуваним завдяки швидкій доступності житла та можливості одразу переїхати після покупки.

