Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,08

EUR

49,31

+0,42

Готівковий курс:

USD

42,35

42,27

EUR

49,35

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Вторинний ринок житла лідирує: чому українці дедалі частіше обирають готові квартири

квартири житло вторинний ринок
Українці надають перевагу вже готовому житлу / Freepik

Українці обирають вторинне житло через можливість швидкого заселення та відсутність додаткових витрат на ремонт. Згідно з опитуванням OLX Нерухомість, “вторинка” особливо популярна в містах із високим попитом, таких як Львів, Івано-Франківськ, Ужгород і Київ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

За даними опитування OLX Нерухомість, 61% потенційних покупців розглядають як новобудови, так і “вторинку”, тоді як 24% надають перевагу виключно вже готовим квартирам. Лише 14% опитаних цікавляться винятково житлом на первинному ринку.

Основною перевагою вторинної нерухомості українці називають можливість швидкого заселення. Це особливо важливо для переселенців та тих, хто прагне оперативно знайти нове постійне житло без додаткових витрат часу та коштів.

На відміну від уже готових квартир, новобудови потребують очікування завершення будівництва, а також інвестицій у ремонт, що знижує їхню привабливість у нинішніх умовах.

У регіонах із найбільшим попитом — Львові, Івано-Франківську, Ужгороді та Києві — саме вторинний ринок залишається найбільш затребуваним завдяки швидкій доступності житла та можливості одразу переїхати після покупки.

Нагадаємо, стало відомо, за який час вартість оренди однокімнатної квартири у великих містах зрівняється з її ціною на ринку. 

Автор:
Ярослава Тюпка