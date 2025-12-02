Вторичный рынок жилья лидирует: почему украинцы все чаще выбирают готовые квартиры

Украинцы выбирают вторичное жилье из-за возможности быстрого заселения и отсутствия дополнительных затрат на ремонт. Согласно опросу OLX Недвижимость, "вторичка" особенно популярна в городах с высоким спросом, таких как Львов, Ивано-Франковск, Ужгород и Киев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

По данным опроса OLX Недвижимость, 61% потенциальных покупателей рассматривают как новостройки, так и "вторичку", тогда как 24% предпочитают исключительно уже готовые квартиры. Только 14% опрошенных интересуются исключительно жильем на первичном рынке.

Основным преимуществом вторичной недвижимости украинцы называют возможность быстрого заселения. Это особенно важно для переселенцев и тех, кто стремится оперативно найти новое постоянное жилье без дополнительных затрат времени и средств.

В отличие от готовых квартир, новостройки нуждаются в ожидании завершения строительства, а также инвестиций в ремонт, что снижает их привлекательность в нынешних условиях.

В регионах с наибольшим спросом – Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде и Киеве – именно вторичный рынок остается наиболее востребованным благодаря быстрой доступности жилья и возможности сразу переехать после покупки.

