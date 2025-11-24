Покупать квартиру или арендовать: что выгоднее в долгосрочной перспективе

Аренда однокомнатной квартиры в крупных городах Украины в среднем сравнивается с ее рыночной стоимостью за 12-14 лет. Если сравнить показатели цен долгосрочной аренды однокомнатных квартир и их рыночную цену на вторичном рынке, можно счесть термин "переплаты" стоимости квартиры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные исследования OLX Недвижимость.

Города с кратчайшим периодом окупаемости

Быстрее всего аренда догоняет стоимость покупки в Днепре, Запорожье и Ужгороде.

Днепр : аренда — 10 500 грн, покупка — 1 125 625 грн, окупаемость — 9 лет .

— Запорожье : аренда — 5 000 грн, покупка — 624 153 грн, окупаемость — 11 лет .

— Львов : аренда — 18 000 грн, покупка — 2 270 202 грн, окупаемость — 11 лет .

Ужгород : аренда — 18 723 грн, покупка — 2 486 918 грн, окупаемость — 12 лет .

В этих городах арендатор потратит на аренду сумму, эквивалентную стоимости квартиры менее чем за 12 лет. Это делает покупку жилья экономически более привлекательной, особенно в случае долгосрочного проживания.

Где аренда "переплачивает" жилье медленнее

Самые длинные сроки окупаемости — в городах с высокой стоимостью недвижимости:

Харьков : аренда — 5 000 грн, покупка — 865 490 грн, окупаемость — 15 лет .

— Одесса : аренда — 10 000 грн, покупка — 1 747 628 грн, окупаемость — 15 лет .

Киев : аренда — 16 000 грн, покупка — 3 197 833 грн, окупаемость — 17 лет .

Здесь покупка окупается гораздо медленнее, поэтому для большинства жильцов аренда остается более рациональным выбором в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Цены на аренду, покупку квартир и срок окупаемости по городам: OLX_Недвижимость

Общая тенденция и влияние государственных программ

В среднем по стране расходы на аренду становятся равноценными покупке жилья за 12–14 лет . В городах с быстрой окупаемостью инвестиции в собственную недвижимость выглядят более оправданными, в то время как в регионах с высокими ценами аренда позволяет оптимизировать затраты.

Аналитики отмечают, что сократить период окупаемости может государственная программа "єОселя", которая предлагает кредиты под 3–7% годовых. Для городов, где покупка уже сейчас экономически выгоднее, это может стать дополнительным стимулом переходить от аренды к собственному жилью.

Рынок аренды в Украине остается неоднородным: в то время как в части городов жилье можно "переплатить" арендой менее чем за десятилетие, в мегаполисах аренда продолжает быть финансово оправданным решением. Если арендатор планирует жить на одном месте свыше 12–15 лет, покупка квартиры может стать целесообразной инвестицией.

Напомним, уплата налога на недвижимость выросла на 22%, в результате чего местные бюджеты получили 9,5 млрд. грн.