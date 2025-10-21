Запланована подія 2

Уплата налога на недвижимость выросла на 22%: местные бюджеты получили 9,5 млрд грн

Владельцы недвижимости уплатили 9,5 млрд грн налога за 9 месяцев 2025 года / Depositphotos

В январе-сентябре 2025 года в местные бюджеты поступило 9,5 млрд грн налога на недвижимость. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 22% или на 1,7 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Всего за девять месяцев 2025 года налог уплатили 853,4 тыс. плательщиков по всей стране.

Самые большие суммы получили бюджеты:

  • Киева – 1,87 млрд грн;
  • Львовской области – 0,94 млрд грн;
  • Киевской области – 0,93 млрд грн;
  • Одесской области – 0,91 млрд гривен.

Налог на недвижимость

В 2025 году налог на недвижимость уплачивается гражданами за отчетный 2024 год. Его платят физические лица – владельцы:

  • квартир площадью более 60 кв. м;
  • домов площадью более 120 кв. м;
  • других разных типов жилья, в том числе их долей, свыше 180 кв. метров.

В ГНС напомнили, что получить профессиональные консультации по налоговой тематике можно в Офисах налоговых консультантов. Они работают в 20 регионах Украины и помогут разобраться в налоговых вопросах, получить профессиональный совет и избежать нарушений законодательства.

Добавим, за первое полугодие 2025 года владельцы недвижимости уплатили в бюджет почти 5,6 миллиарда гривен налога на имущество, не являющегося земельным участком.

Автор:
Татьяна Бессараб