Почти 2500 украинцев обратились в новые Офисы налоговых консультантов
В Украине приобрел популярность новый формат сервиса от Государственной налоговой службы (ГНС) — Офисы налоговых консультантов. За первый месяц работы, с 8 сентября, в эти офисы обратилось почти 2500 человек.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
По ее словам, бизнес и обычные граждане часто сталкиваются с трудом, пытаясь разобраться в сложных налоговых вопросах.
Новый сервис был создан для того, чтобы оказать качественную и доступную поддержку, которая поможет украинцам правильно действовать и избежать ошибок.
"Для нас важно, чтобы о работе наших Офисов знали как можно больше украинцев. Потому что этот сервис экономит время и нервы", – добавила и. о. Председатели ГНС.
По каким вопросам предоставляются консультации:
- налогообложение физлиц и юридических лиц,
- электронные сервисы и отчетность,
- налоговые споры, налоговый аудит,
- фактические проверки и законодательство по РРО/ПРРО,
- контроль за оборотом подакцизных товаров,
- остановка регистрации НН/РК,
- погашение налогового долга и задолженности по ЕСВ,
- предоставление квалифицированных электронных доверительных услуг,
- трансфертное ценообразование,
- администрирование акцизного налога
Напомним, 8 сентября сообщалось, что ГНС запустила работу 20 офисов налоговых консультантов в разных регионах страны. Их цель – улучшить коммуникацию с налогоплательщиками и предоставить возможность получать бесплатные консультации по ключевым вопросам налогообложения.