Почти 2500 украинцев обратились в новые Офисы налоговых консультантов

В Украине приобрел популярность новый формат сервиса от Государственной налоговой службы (ГНС) — Офисы налоговых консультантов. За первый месяц работы, с 8 сентября, в эти офисы обратилось почти 2500 человек.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

По ее словам, бизнес и обычные граждане часто сталкиваются с трудом, пытаясь разобраться в сложных налоговых вопросах.

Новый сервис был создан для того, чтобы оказать качественную и доступную поддержку, которая поможет украинцам правильно действовать и избежать ошибок.

"Для нас важно, чтобы о работе наших Офисов знали как можно больше украинцев. Потому что этот сервис экономит время и нервы", – добавила и. о. Председатели ГНС.

По каким вопросам предоставляются консультации:

налогообложение физлиц и юридических лиц,

электронные сервисы и отчетность,

налоговые споры, налоговый аудит,

фактические проверки и законодательство по РРО/ПРРО,

контроль за оборотом подакцизных товаров,

остановка регистрации НН/РК,

погашение налогового долга и задолженности по ЕСВ,

предоставление квалифицированных электронных доверительных услуг,

трансфертное ценообразование,

администрирование акцизного налога

Как функционирует Офис на практике Леся Карнаух рассказала участникам Business Woman Club . Фото: ДПС

Напомним, 8 сентября сообщалось, что ГНС запустила работу 20 офисов налоговых консультантов в разных регионах страны. Их цель – улучшить коммуникацию с налогоплательщиками и предоставить возможность получать бесплатные консультации по ключевым вопросам налогообложения.