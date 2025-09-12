Офисы налоговых консультантов: какую помощь могут получить граждане и бизнес в новом сервисе ГНС

Государственная налоговая служба (ГНС) открыла Офисы налоговых консультантов в 20 областях Украины и Киеве. В налоговой заверили, что новый сервис бизнеса и физическим лицам разобраться в сложных налоговых вопросах, получить профессиональную консультацию и избежать ошибок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Отмечается, что каждый обратившийся в офис получит аргументированный ответ, а специальный модератор поможет сориентироваться и найти нужного специалиста.

Какую помощь можно получить?

В Офисах налоговых консультантов вы можете получить помощь по следующим вопросам:

налогообложение физических и юридических лиц;

электронные сервисы и представление отчетности;

налоговые споры и аудит; проверки, в частности, по РРО/ПРРО;

контроль за оборотом подакцизных товаров;

остановка регистрации налоговых накладных (НН/РК);

погашение налогового долга и задолженности по ЕСВ;

квалифицированные электронные услуги (КЭП);

трансфертное ценообразование

Все офисы расположены по адресам региональных отделений ДПС и столицы. Налоговики призывают граждан и бизнес воспользоваться новой услугой и оставлять отзывы о новом сервисе для дальнейшего улучшения его работы.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что ГНС запустила работу 20 офисов налоговых консультантов в разных регионах страны. Их цель – улучшить коммуникацию с налогоплательщиками и предоставить возможность получать бесплатные консультации по ключевым вопросам налогообложения.