Офисы налоговых консультантов: какую помощь могут получить граждане и бизнес в новом сервисе ГНС
Государственная налоговая служба (ГНС) открыла Офисы налоговых консультантов в 20 областях Украины и Киеве. В налоговой заверили, что новый сервис бизнеса и физическим лицам разобраться в сложных налоговых вопросах, получить профессиональную консультацию и избежать ошибок.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.
Отмечается, что каждый обратившийся в офис получит аргументированный ответ, а специальный модератор поможет сориентироваться и найти нужного специалиста.
Какую помощь можно получить?
В Офисах налоговых консультантов вы можете получить помощь по следующим вопросам:
- налогообложение физических и юридических лиц;
- электронные сервисы и представление отчетности;
- налоговые споры и аудит; проверки, в частности, по РРО/ПРРО;
- контроль за оборотом подакцизных товаров;
- остановка регистрации налоговых накладных (НН/РК);
- погашение налогового долга и задолженности по ЕСВ;
- квалифицированные электронные услуги (КЭП);
- трансфертное ценообразование
Все офисы расположены по адресам региональных отделений ДПС и столицы. Налоговики призывают граждан и бизнес воспользоваться новой услугой и оставлять отзывы о новом сервисе для дальнейшего улучшения его работы.
Напомним, 8 сентября сообщалось, что ГНС запустила работу 20 офисов налоговых консультантов в разных регионах страны. Их цель – улучшить коммуникацию с налогоплательщиками и предоставить возможность получать бесплатные консультации по ключевым вопросам налогообложения.