Офисы налоговых консультантов: какую помощь могут получить граждане и бизнес в новом сервисе ГНС

Государственная налоговая служба (ГНС) открыла Офисы налоговых консультантов в 20 областях Украины и Киеве. В налоговой заверили, что новый сервис бизнеса и физическим лицам разобраться в сложных налоговых вопросах, получить профессиональную консультацию и избежать ошибок.

Отмечается, что каждый обратившийся в офис получит аргументированный ответ, а специальный модератор поможет сориентироваться и найти нужного специалиста.

Какую помощь можно получить?

В Офисах налоговых консультантов вы можете получить помощь по следующим вопросам:

  • налогообложение физических и юридических лиц;
  • электронные сервисы и представление отчетности;
  • налоговые споры и аудит; проверки, в частности, по РРО/ПРРО;
  • контроль за оборотом подакцизных товаров;
  • остановка регистрации налоговых накладных (НН/РК);
  • погашение налогового долга и задолженности по ЕСВ;
  • квалифицированные электронные услуги (КЭП);
  • трансфертное ценообразование

Все офисы расположены по адресам региональных отделений ДПС и столицы. Налоговики призывают граждан и бизнес воспользоваться новой услугой и оставлять отзывы о новом сервисе для дальнейшего улучшения его работы.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что ГНС запустила работу 20 офисов налоговых консультантов в разных регионах страны. Их цель – улучшить коммуникацию с налогоплательщиками и предоставить возможность получать бесплатные консультации по ключевым вопросам налогообложения.

Автор:
Татьяна Ковальчук