Налоговая обновила перечень добропорядочных налогоплательщиков: сколько компаний вошли в список
Государственная налоговая служба (ГНС) Украины утвердила обновленный Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства по состоянию на август 2025 года. В список вошли 7 149 компаний и ФЛП.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ГНСУ.
По данным налоговой, в список включено 7149 налогоплательщиков. Из них 3634, или более 50%, находятся в нем еще с ноября 2024 года.
В августовский список вошли:
- 6 619 юридических лиц, из которых: 3 879 - на общей системе налогообложения, 1 607 - плательщики единого налога III группы, 890 - плательщики единого налога IV группы и 243 - резиденты "Дія.City";
- 530 ФЛП, из которых: 58 – на общей системе налогообложения, 472 – плательщики единого налога ІІІ группы.
Как отметили в ГНС, несмотря на уменьшение количества участников списка на 2524 субъекта, их вклад в сводный бюджет увеличился. За январь-август 2025 года они уплатили 185,22 млрд грн, что составляет 13,26% общего объема налоговых поступлений, и это на 2,78% больше, чем раньше.
Где найти информацию?
Обновленный Список будет доступен на вебпортале ДПС 18 сентября текущего года в разделе "Платники из перечня". Также в разделе "Территория высокого уровня налогового доверия" опубликованы среднеотраслевые показатели для каждого вида экономической деятельности. Каждый плательщик может проверить свое соответствие критериям в электронном кабинете.
Какие преимущества для бизнеса?
Бизнес, который включен в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, получает определенные преимущества, в частности:
- не проводятся фактические и документальные проверки, кроме бюджетного возмещения, по вопросам трансфертного ценообразования, проверок по инициативе налогоплательщика или при поступлении доказательств/информации относительно рисков уплаты налогов;
- сокращены сроки камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения НДС – до 5 и 10 рабочих дней соответственно;
- индивидуальные налоговые консультации налогоплательщику предоставляются ГНС в течение 15 календарных дней, без возможности продления срока его рассмотрения;
- за налогоплательщиком закрепляется консультант, сопровождающий его по всем вопросам, связанным с администрированием налогов.
Стоит отметить, что по сравнению с июнем количество добропорядочных бизнесов уменьшилось более чем на две с половиной тысячи. В первом месяце лета 9673 предпринимателей вошли в перечень плательщиков с высоким уровнем налогового доверия .