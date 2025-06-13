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Почти 9700 предпринимателей вошли в перечень плательщиков с высоким уровнем налогового доверия: какие преимущества для бизнеса

бизнесмен, ноутбук
ГНС утвердила перечень налогоплательщиков с высоким уровнем доверия. / Freepik

ГНС утвердила перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства по состоянию на май 2025 года, который будет обнародован 19 июня на портале Государственной налоговой службы Украины. В список включены 9 673 налогоплательщика.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ГНС.

В список вошли:

8 915 юридических лиц, в том числе:  

  • 5041 – юридических лиц на общей системе налогообложения;
  • 222 – резидентов "ДияСити";
  • 2 502 – юридических лиц – плательщиков единого налога ІІІ группы;
  • 1150 – юридических лиц – плательщиков единого налога IV группы.

758 ФЛПов, в том числе:

  • 89 – ФЛП на общей системе налогообложения;
  • 669 – ФЛП плательщиков единого налога ІІІ группы.

К реализации проекта привлечены более 644 комплаенс-менеджеров. Плательщикам, которые включены в перечень, в электронный кабинет направлены информационные сообщения о включении в перечень и о закреплении комплаенс-менеджеров.

Какие преимущества для бизнеса?

Бизнес, который включен в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства , получает определенные преимущества, в частности:

  • не проводятся фактические и документальные проверки, кроме бюджетного возмещения, по вопросам трансфертного ценообразования, проверок по инициативе налогоплательщика или при поступлении доказательств/информации относительно рисков уплаты налогов;
  • сокращены сроки камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения НДС – до 5 и 10 рабочих дней соответственно;
  • индивидуальные налоговые консультации налогоплательщику предоставляются ГНС в течение 15 календарных дней, без возможности продления срока его рассмотрения;
  • за налогоплательщиком закрепляется консультант, сопровождающий его по всем вопросам, связанным с администрированием налогов.

Напомним, с таном на 1 мая 2025 года налогоплательщикам уже возмещено 55,5 млрд грн НДС. Это на 10,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук