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Майже 9700 підприємців увійшли до переліку платників з високим рівнем податкової довіри: які переваги для бізнесу

бізнесмен, ноутбук
ДПС затвердила перелік платників податків з високим рівнем довіри. / Freepik

ДПС затвердила перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на травень 2025 року, який буде оприлюднено 19 червня на порталі Державної податкової служби України. У список включено 9 673 платники податків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

До переліку увійшли:

8 915 юридичних осіб, у тому числі:  

  • 5 041 – юридичних осіб на загальній системі оподаткування; 
  • 222 – резидентів "ДіяСіті"; 
  • 2 502 – юридичних осіб – платників єдиного податку ІІІ групи; 
  • 1 150 – юридичних осіб – платників єдиного податку IV групи.

758 ФОПів, у тому числі:

  • 89 – ФОП на загальній системі оподаткування; 
  • 669 – ФОП платників єдиного податку ІІІ групи.

До реалізації проекту залучено понад 644комплаєнс-менеджери. Платникам, які включені до переліку, в електронний кабінет направлено інформаційні повідомлення про включення до переліку та про закріплення комплаєнс-менеджерів.

Які преваги для бізнесу?

Бізнес, який включено до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства отримує певні переваги, зокрема:

  • не проводяться фактичні та документальні перевірки, крім бюджетного відшкодування, з питань трансфертного ціноутворення, перевірок за ініціативою платника податків або в разі надходження доказів/інформації щодо ризиків сплати податків; 
  • скорочено строки камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування ПДВ - до 5 та 10 робочих днів відповідно; 
  • індивідуальні податкові консультації платнику податків надаються ДПС протягом 15 календарних днів, без можливості продовження строку його розгляду; 
  • за платником податків закріплюється консультант, який супроводжує його по всім питанням, повʼязаним з адмініструванням податків.

Нагадаємо, станом на 1 травня 2025 року платникам податків вже відшкодовано 55,5 млрд грн ПДВ. Це на 10,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук