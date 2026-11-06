Ремонт дамби коштував 19 млн грн збитків: на Буковині судитимуть чиновника та підрядника

У Чернівцях правоохоронці викрили схему незаконного видобутку корисних копалин та розтрати бюджетних коштів під час капітального ремонту дамби сміттєвого полігону. Загальна сума завданих збитків становить 19 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Деталі схеми

За даними слідства, взимку 2026 року департамент міськради уклав із підрядником договір на капремонт дамби. За умовами угоди постачання ґрунту для робіт мав забезпечити департамент.

Однак посадовець та директор фірми вирішили не купувати матеріали, а видобувати ґрунт безпосередньо на території полігону без жодних спеціальних дозволів на користування надрами.

До схеми залучили працівника підрядника, який організовував роботу спецтехніки й обліковував видобутий суглинок, та майстра полігону, який безперешкодно пропускав технику на об'єкт.

Упродовж квітня-червня 2026 року з території полігону незаконно видобули понад 30 тис. кубометрів суглинку. Експерти оцінили шкоду довкіллю у майже 18 млн грн.

Крім цього, правоохоронці встановили факт розтрати понад 1 млн грн бюджетних коштів через закупівлю бетону для ремонту цієї ж дамби за суттєво завищеними цінами.

Серед підозрюваних - керівник одного з департаментів міської ради, директор і працівник підрядної організації та майстер полігону.

Чотирьом фігурантам інкримінують незаконне видобування корисних копалин, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 240 КК України).

Додатково посадовцю міськради та директорові підрядної організації повідомили про підозру у привласненні чи розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Закопане правопорушення передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Раніше в Одеській області до суду передали справу про масштабний незаконний видобуток піску з Дунаю, який тривав у 2023–2025 роках і завдав державі понад 182 млн грн збитків.