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Масштабні збитки екології: на Черкащині викрили незаконний видобуток піску на 58 млн грн

пісок
Підприємство прикривало нелегальний видобуток піску

На Черкащині керівництво компанії організувало незаконний  видобуток піску в акваторії Кременчуцького водосховища за допомогою забороненого земснаряда.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Деталі схеми

Слідство встановило, що компанія володіла офіційним спецдозволом на видобуток піску на конкретній ділянці Червонослобідського родовища.

Проте в період із березня по жовтень 2025 року керівник підприємства налагодив роботу за межами законних меж, залучивши до схеми підлеглого та інших осіб. Видобуток вели за допомогою земснаряда, а сировину транспортували на територію підприємства, створюючи ілюзію легальної діяльності.

Згідно з матеріалами розслідування, зловмисники незаконно видобули майже 50 тисяч кубічних метрів піску ринковою вартістю понад 11,6 млн грн. Завдані державі збитки оцінюються у понад 58,4 млн грн.

Крім того, з'ясувалося, що використаний земснаряд не мав жодних необхідних суднових чи класифікаційних документів, а його експлуатація була офіційно заборонена.

Директору та працівнику підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 240 КК України.

Фото 2 — Масштабні збитки екології: на Черкащині викрили незаконний видобуток піску на 58 млн грн
Фото 3 — Масштабні збитки екології: на Черкащині викрили незаконний видобуток піску на 58 млн грн

Правоохоронці також розслідують ще одне провадження на Черкащині, де викрито масштабнішу схему нелегального видобутку та продажу піску.

У тій справі збитки державі сягають майже 750 млн грн, а статус підозрюваних мають п'ятеро осіб, серед яких — депутат однієї з міських рад області.

Раніше в Одеській області до суду передали справу про масштабний незаконний видобуток піску з Дунаю, який тривав у 2023–2025 роках і завдав державі понад 182 млн грн збитків.

Автор:
Тетяна Бесараб

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