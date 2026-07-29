Видобували пісок під прикриттям спецдозволу: викрито групу, що завдала збитків на 48 млн грн

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи, які впродовж трьох років незаконно видобували пісок на Тернопільщині та відмивали кошти через підконтрольний бізнес.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, збитки довкіллю перевищують 48,2 млн грн, а обсяг легалізованих доходів становить понад 12,4 млн грн.

Схему організував один із засновників місцевого товариства. Він залучив до оборудки іншого співзасновника та директора підприємства.

Організатор здійснював загальне керівництво, контролював роботу кар’єру, збут корисної копалини та розподіл прибутків, тоді як спільники відповідали за прикриття діяльності, юридичне оформлення угод і пошук покупців.

Як працювала схема

За даними правоохоронців, систематичний видобуток піску на родовищі "Болязубівське-3" тривав із серпня 2021 року до жовтня 2024 року.

Лише у листопаді 2023 року підприємство оформило спеціальний дозвіл, однак він передбачав виключно геологічне вивчення надр, а не проведення промислових робіт. Наявність цього документа фігуранти використовували для створення видимості легальності своїх дій.

Згідно з висновками експертиз, з надр було незаконно вилучено понад 53,6 тис. кубометрів піску вартістю 11,3 млн грн.

Відмивання коштів

Для реалізації копалин і легалізації доходів підозрювані оформлювали фіктивні документи від імені компанії та підконтрольного ФОП. Загалом за цією схемою продали понад 51,6 тис. кубометрів піску на 12,4 млн грн.

Отриманий прибуток розподіляли між членами групи та спрямовували на фінансування подальшого видобутку.

У межах розслідування правоохоронці провели 17 обшуків, під час яких вилучили чорнову документацію, носії інформації, мобільні телефони та два автомобілі преміумкласу.

Наразі трьом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 4 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Прокурори клопочуть у суді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: Офісу генерального прокурора

Фото: Офісу генерального прокурора

Раніше в Одеській області до суду передали справу про масштабний незаконний видобуток піску з Дунаю, який тривав у 2023–2025 роках і завдав державі понад 182 млн грн збитків.