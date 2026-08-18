KSE запускає China Bootcamp: для керівників українського бізнесу, які будують партнерство із Китаєм

Kyiv School of Economics (KSE) відкриває набір на China Bootcamp — програму-інтенсив для українських керівників, які будують бізнес з китайськими постачальниками, покупцями й партнерами.

Програму вестиме Lola Woetzel, експертка з понад 35-річним досвідом в менеджмент-консалтингу McKinsey & Company в Китаї. Після інтенсиву учасники розбиратимуться в економіці й суспільстві Китаю, переймуть досвід українських інвесторів і знатимуть, як будувати бізнес у новій культурі.

Чому Китай

Сьогодні Китай є головним джерелом імпорту для України — зокрема машин і обладнання, необхідних для відновлення та оборони. За січень–травень 2026 року Україна імпортувала з Китаю товарів на $11,1 млрд — це найбільший показник серед усіх країн-торговельних партнерів. Для порівняння, імпорт із Польщі становив $3,9 млрд, а з Туреччини — $2,7 млрд. Водночас торговельний дефіцит України у торгівлі з Китаєм суттєво зріс, що відображає слабші показники українського експорту.

Китай також є найбільшим імпортним партнером Європейського Союзу. У 2025 році прямі іноземні інвестиції Китаю в Європу сягнули семирічного максимуму, зробивши Європу найбільшим напрямом китайських інвестицій серед країн із високим рівнем доходу.

З огляду на складний політичний контекст, значення Китаю для України тільки зростає. Українському бізнесу важливо розуміти, чого можна навчитися у Китаю, які підходи працюють у взаємодії з китайськими партнерами, а які — ні, та як будувати практичний і стійкий бізнес у Китаї.

Про програму China Bootcamp

Програма China Bootcamp готує українських керівників до торговельної та інвестиційної взаємодії з Китаєм. Програму проводитимуть досвідчені практики з України та Китаю. Це практичне бізнес-орієнтоване занурення, сфокусоване на результатах, які учасники зможуть одразу застосувати у своїй роботі.

China Bootcamp дає розуміння, як приймати бізнес-рішення з виходу на новий ринок: як влаштована китайська економіка, за якими правилами діють компанії та регулятори, що спрацьовує в переговорах з китайськими партнерами і що руйнує угоду.

Навчання проходитиме офлайн.

Формат програми

26 серпня — відкриття, зустріч учасників із викладачами й гостями.

27 серпня

China 101: економіка та суспільство Китаю (Lola Woetzel)

Інфраструктура й китайські технології: що Китай пропонує ринку (Lola Woetzel)

Цифрові тренди та проривна конкуренція (Jeffrey Towson)

Китайський погляд на Україну

Культурна програма

28 серпня

Політичний, культурний, соціальний контекст ведення бізнесу в Китаї (Юрій Бойко)

Ведення бізнесу в Китаї та робота з китайськими партнерами: торгівля і фінанси

Формування команди в Китаї: кого потрібно наймати та як організувати рекрутинг

Business Problem-Solving Workshop: практичний воркшоп із розв’язання бізнес-завдань (індивідуальні сесії з викладачами)

Вечірній прийом

Експерти долучаються до навчання наживо та онлайн.

У фінальний день програми учасники розберуть власні бізнес-завдання на індивідуальних сесіях з експертами. Описати задачу, яку хочете розглянути, потрібно заздалегідь, під час реєстрації.

Хто викладає

Lola Woetzel — експертка з менеджмент-консалтингу з понад 35 років досвіду в McKinsey & Company, з 1994 року працює в Шанхаї. Розбудовувала китайську практику McKinsey і шанхайський офіс. Співавторка книги The One Hour China Book.

Jeffrey Towson — експерт з інноваційного стратегування з понад 20 років консалтингу в США, Китаї та на Близькому Сході. Працював із Alibaba, Tencent, Huawei, Ant Financial, Baidu.

Юрій Бойко — експерт у high-tech та венчурному капіталі. Працює зі стартапами, CEO та технологічними компаніями над фінансуванням, розвитком бізнесу, продуктів і виходом на ринок.

Для кого програма:

Власники й керівники компаній, які імпортують обладнання та комплектуючі з Китаю.

Директори із закупівель і ланцюгів постачання.

Експортери, що працюють або планують працювати з китайськими покупцями.

Юристи, банкіри й консультанти, які супроводжують такі угоди.

Науковці та аналітики, які досліджують китайський напрямок.

Реєстрація та деталі — KSE China Bootcamp

Контакти: [email protected]

Телефон +38 (075) 693 5403

Вартість навчання: 25 000 грн.з ПДВ

Про KSE

Заснована у 1996 році Київська школа економіки (KSE) — провідна мультидисциплінарна освітня та дослідницька інституція, що поєднує академічну досконалість, підприємницьке мислення, науку й технології для створення рішень для суспільства, бізнесу та держави.

До екосистеми KSE входять п’ять ключових напрямів: KSE University з міжнародними бакалаврськими, магістерськими та PhD-програмами; KSE Graduate Business School із програмами MBA, eMBA, корпоративним навчанням і короткостроковими професійними курсами; KSE ProfTech, що готує фахівців прикладних і технічних спеціальностей; KSE Institute — аналітичний центр, який досліджує економіку, політику та бізнес; KSE Foundation, що реалізує гуманітарні, освітні та інфраструктурні проєкти.