Аналог Patriot: у FirePoint розповіли, коли антибалістична система Freyja пройде перше бойове випробування

Перше бойове випробування антибалістичної системи Freyja від оборонної компанії FirePoint очікується до середини 2027 року.

Як пише Dilo, про це повідомила генеральна директорка FirePoint Ірина Терех під час саміту з оборони й космосу в Брюсселі, передає Еспресо.

Вона зауважила, що розробка української системи йде прискореними темпами, а компанія розраховує здійснити перше перехоплення балістичної цілі до середини наступного року. Це означає стиснення 40-річної програми до трохи більше ніж двох років.

Випробування Freyja відбуваються із залученням даних реальних бойових дій в Україні. Як пояснила Терех, розробники беруть дані з атак на Україну й інтегрують їх в алгоритми системи.

"Ми випробовуємо це в реальних умовах полігону в Україні, беремо всі дані з атак на нас, від "Іскандерів" до північнокорейських ракет, і інтегруємо їх в алгоритми Freyja", — зазначила директорка FirePoint.

Вона додала, що Freyja — це протибалістична ППО для Європи, який працює трохи інакше, ніж система Patriot.

При цьому Терех назвала Patriot абсолютно чудовою, технологічно просунутою системою, однією з найкращих у світі, але підкреслила, що її ніколи не створювали для такої кількості загроз, з якою зіткнулися зараз.

Водночас директорка FirePoint підкреслила, що Freyja не зможе негайно замінити Patriot, адже цій програмі потрібен час для розвитку.

Терех зауважила, що система має бути доступною, масштабованою й максимально незалежною від сторонніх постачальників. У FirePoint хочуть використати якомога більше європейських компонентів, які не підпадають під американські експортні обмеження ITAR, і уникнути китайських компонентів.

"Якщо ми дійсно хочемо бути суверенними в питанні власної ППО, ми повинні побудувати її самі", — підкреслила гендиректорка FirePoint.

Що відомо про систему Freyja

Україна та дев’ять європейських держав 13 липня 2026 року підписали декларацію про створення Інтегрованої антибалістичної коаліції. Її флагманським проєктом стала система Freyja, яка має поєднати український перехоплювач FP-7.X із європейськими радарами, засобами наведення та системою управління вогнем.

Однією з ключових особливостей проєкту має стати вартість української ракети-перехоплювача. За оцінкою компанії Fire Point, вона становитиме до €1 млн, або близько $1,14 млн. Це суттєво менше за вартість американської ракети PAC-3 MSE для комплексів Patriot, яка в бюджеті армії США на 2026 рік оцінюється у $3,33 млн за сам перехоплювач і $3,87 млн з урахуванням супутнього обладнання.

Fire Point також розраховує на значні темпи виробництва. Після виходу на серійний випуск компанія планує виготовляти до 2000 перехоплювачів FP-7.X на рік.

Наразі Freyja перебуває на етапі інтеграції українського перехоплювача з європейськими компонентами. Зокрема, до проєкту залучені виробники радарів, систем наведення та командування, а Fire Point виступає розробником і виробником FP-7.X.

Майбутня українсько-європейська система протиракетної оборони Freyja може отримати перехоплювач, який буде приблизно втричі дешевшим за PAC-3 MSE для Patriot. Однак навіть у разі успішних випробувань вона не зможе швидко замінити американську систему.