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Україна передасть США список нових санкцій проти Росії: що просять

санкції
Україна передасть США список нових санкцій проти Росії / Depositphotos

Україна цього тижня передасть адміністрації президента США Дональда Трампа та Конгресу список російських компаній, суден і фізичних осіб, проти яких пропонує запровадити санкції відповідно до нового американського закону.

Про це інформує Dilo з посиланням на ABC News.

Тимчасовий повірений у справах посольства України у Вашингтоні Денис Сєнік заявив, що одним із головних пріоритетів є російські компанії, які виробляють компоненти для супутникової інтернет-системи, яку Росія розробляє як власний аналог Starlink.

Основна компанія, яка створює цю мережу, вже перебуває під американськими санкціями, однак виробники окремих компонентів — ні.

За словами Сєніка, завершення Росією власного супутникового "сузір'я" може дати їй можливість отримувати інформацію в режимі реального часу для атак по Україні.

Україна також хоче посилення санкцій проти суден, які вважаються частиною російського "тіньового флоту" та використовуються для обходу обмежень на продаж нафти.

Адміністрація США має до 18 жовтня визначити, проти яких російських структур можуть бути застосовані санкції відповідно до закону Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану.

Окрім санкційних пропозицій, Україна також має намір привернути увагу американської адміністрації та бізнесу до російських атак, які зачіпають діяльність американських компаній в Україні.

Нагадаємо, 18 вересня Трамп підписав закон покійного сенатора Ліндсі Грема, який надає право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії.

Автор:
Тетяна Гойденко

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