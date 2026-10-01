Без електроенергії залишилися споживачі п’яти областей: де немає світла

1 жовтня внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Як пише Dilo, про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 1 жовтня.

За його словами що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Щодо застосування обмежень

Некрасов зауважив, що застосування графіків відключень наразі скасовано.

Хоча "Укренерго" напередодні повідомило, що через наслідки російських атак на енергооб'єкти 1 жовтня в окремих регіонах України діятимуть графіки відключення електроенергії для всіх категорій споживачів.

Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Масована атака РФ на енергетику

Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Вночі 30 вересня ракетами та дронами атаковані енергетичні об’єкти в Києві, області та в інших регіонах.

Очільник уряду розповів, що у результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування, масштаб яких буде зрозумілий після детальної оцінки стану обладнання та строків відновлення.

"Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних об’єктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення", - підкреслив прем'єр-міністр.

Крім того, внаслідок російської атаки 30 вересня пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС ПАТ “Центренерго”. Наразі фахівці компанії мають оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт. Розпочати ремонт планують після того, як безпекова ситуація дозволить це зробити.

Після цього у Києві 30 вересня за командою НЕК “Укренерго” було застосовано екстрені відключення електроенергії.



