До "Клубу білого бізнесу" додали понад 1,6 тисячі бізнесів: хто серед новачків

Перелік “Клубу білого бізнесу” ДПС зріс до 9 706 учасників. За останній квартал до нього додали 1 656 бізнесів, водночас 1 206 компаній та ФОПів виключили зі списку. Майже 60% нових учасників потрапили до клубу вперше.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Opendatabot.

"Клуб білого бізнесу"

Кількість учасників "Клубу білого бізнесу" ДПС за квартал зросла на 455, або 5%, -до 9706 бізнесів. Водночас склад переліку суттєво оновився: 1656 компаній додалися, а 1206 - вибули.

94% учасників Клубу - компанії, ще 6% - ФОПи. Наразі у переліку 9132 компанії та 574 фізособи-підприємці.

Із 1656 компаній, які додали до переліку за квартал, 982, або 59%, увійшли до Клубу вперше. Ще 674 компанії вже були його учасниками раніше, але не входили до попередньої редакції переліку.

Найбільший дохід серед нових учасників у другому кварталі 2026 року мала "Вигідна покупка", що розвиває мережу "Аврора", - 28,3 млрд грн. Далі - "Петрол Контракт", оператор мережі WOG, із доходом 16,4 млрд грн та "Закарпаттяенергозбут" - 8,5 млрд грн.

До "Клубу білого бізнесу" також повернувся "МакДональдз Юкрейн ЛТД" із доходом 11,9 млрд грн. Компанія була відсутня у переліку протягом попереднього кварталу.

Найбільші компанії, які додалися до Клубу:

"Вигідна покупка" - 28,3 млрд грн доходу;

"Петрол Контракт" - 16,4 млрд грн;

"МакДональдз Юкрейн ЛТД" - 11,9 млрд грн;

"Закарпаттяенергозбут" - 8,5 млрд грн;

"Сандора" - 7,5 млрд грн.

Хто вибув із Клубу

За квартал із переліку виключили 1206 компаній. Серед них - бізнеси з мільярдними доходами.

Найбільший дохід серед компаній, що вибули, у другому кварталі мала "Смарт Інтелліджент Сістем"- 12,9 млрд грн.

До переліку вибули також:

"Дружба-Нова", що входить до ФПГ "Кернел", - 5,7 млрд грн доходу;

"Авантаж-7" - 5,3 млрд грн;

"Ніжинський жиркомбінат" - 5,1 млрд грн;

"Дніпросталь-Енерго" - 4,6 млрд грн.

Які галузі представлені у Клубі

Найбільше учасників Клубу працюють у сільському, лісовому та рибному господарстві - 1974 компанії. Ще 1856 компаній працюють в оптовій та роздрібній торгівлі й ремонті автотранспорту, а 1551 - у переробній промисловості.

До п'ятірки найбільших за кількістю учасників галузей також увійшли:

будівництво - 670 компаній;

операції з нерухомим майном - 594.

Серед компаній 55% працюють на загальній системі оподаткування, 21% - на спрощеній системі четвертої групи, 19% - третьої групи. Ще 5% є резидентами "Дія.City".

Серед ФОПів 87% працюють на третій групі спрощеної системи, ще 13% - на загальній системі.

Нагадаємо, Державна податкова служба включила 9 706 компаній та підприємців до нового Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Це найбільша кількість учасників за весь час його формування, а порівняно із серпнем 2025 року перелік зріс майже на 36%.