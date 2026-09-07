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"Клуб білого бізнесу" зріс до рекордного рівня

бізнес, контракт, угода, корпоративне управління
"Клуб білого бізнесу" зріс до рекордного рівня / Magnific

Державна податкова служба включила 9 706 компаній та підприємців до нового Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Це найбільша кількість учасників за весь час його формування, а порівняно із серпнем 2025 року перелік зріс майже на 36%.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

До восьмого сформованого переліку увійшли 9 132 юридичні особи та 574 ФОП.

Серед юридичних осіб 5 068 працюють на загальній системі оподаткування, 1 873 є платниками єдиного податку IV групи, 1 707 — III групи, ще 484 мають статус резидентів Дія City.

Серед підприємців до переліку потрапив 501 ФОП на єдиному податку III групи та 73 ФОП на загальній системі.

За січень-червень 2026 року учасники переліку сплатили до зведеного бюджету 192,7 млрд грн податків. На них припало 16,23% усіх податкових надходжень за цей період.

ДПС планує оприлюднити затверджений перелік 18 вересня. Інформаційні повідомлення про включення до нього платникам направили в електронні кабінети ще 1 вересня.

Платники, які не бажають оприлюднення інформації про себе, можуть подати відповідне електронне повідомлення до податкової.

Після затвердження переліку ДПС також оприлюднить середньогалузеві показники критеріїв для кожного виду економічної діяльності. У своїх електронних кабінетах платники зможуть побачити показники відповідності вимогам для включення до переліку.

Нагадаємо, у квітні 2026 року у переліку було 8 991 платник. Потрапляння до "Клубу білого бізнесу" дає низку переваг, серед яких обмеження більшості планових податкових перевірок, скорочені строки окремих перевірок і консультацій та закріплення комплаєнс-менеджера.

Автор:
Тетяна Гойденко

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