"Клуб белого бизнеса" вырос до рекордного уровня

Государственная налоговая служба включила 9706 компаний и предпринимателей в новый Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Это наибольшее количество участников за все время его формирования, а по сравнению с августом 2025 года список вырос почти на 36%.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

В восьмой сформированный перечень вошли 9 132 юридических лица и 574 ФЛП.

Среди юридических лиц 5068 работают на общей системе налогообложения, 1873 являются плательщиками единого налога IV группы, 1707 - III группы, еще 484 имеют статус резидентов Действие City.

Среди предпринимателей в перечень попал 501 ФЛП на едином налоге III группы и 73 ФЛП на общей системе.

За январь-июнь 2026 года участники перечня уплатили в сводный бюджет 192,7 млрд грн налогов. На них пришлось 16,23% всех налоговых поступлений за этот период.

ГНС планирует обнародовать утвержденный перечень 18 сентября. Информационные сообщения о включении в него плательщикам направили в электронные кабинеты еще 1 сентября.

Плательщики, не желающие обнародования информации о себе, могут подать соответствующее электронное уведомление в налоговую.

После утверждения перечня ГНС также обнародует среднеотраслевые показатели критериев для каждого вида экономической деятельности. В своих электронных кабинетах плательщики смогут увидеть показатели соответствия требованиям для включения в список.

Напомним, в апреле 2026 года в перечне был 8 991 плательщик. Попадание в "Клуб белого бизнеса" дает ряд преимуществ, среди которых ограничение большинства плановых налоговых проверок, сокращены сроки отдельных проверок и консультаций и закрепление комплаенс-менеджера.