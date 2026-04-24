"Клуб белого бизнеса": действительно ли Налоговая ограничивает проверки и как попасть в обновленный реестр

Вместо визитов Налоговой — комплаенс-менеджер в смартфоне. Участники "Клуба белого бизнеса", среди которых даже небольшие коммунальные предприятия, переходят на новую модель контактов с ГНС. Специальный статус позволяет решать налоговые вопросы через персонального менеджера — это должно стать популярной альтернативой традиционным проверкам.

О том, как меняется работа предприятия после попадания в "Клуб белого бизнеса", в комментарии Delo.ua рассказала директор культурно-образовательного центра имени Довженко Марта Иванишин.

Расширение видов деятельности и выход на более высокий уровень зарплат позволили Центру выполнить главные условия вступления в "Клуб": удерживать уплату НДС, налога на прибыль и уровень зарплаты не ниже среднего по отрасли в течение последних четырех кварталов. Теперь Центр пользуется преимуществами "белого" статуса.

"Мы получили уведомление о назначении персонального комплаенс-менеджера прямо в налоговый кабинет. Теперь коммуникация с ГНС упростилась. Кроме моратория на проверки, для нас это еще и весомый репутационный бонус при поиске новых бизнес-партнеров", — рассказывает собеседница издания.

Своим опытом с редакцией также поделились в компании "Карлсберг Украина". В пресс-службе компании отметили, что участие в реестре является не результатом разовых изменений или "подтягивания" показателей, а подтверждением системной модели работы. За компанией также закреплен персональный комплаенс-менеджер от ГНС, к которому обращаются для оперативного решения рабочих вопросов.

Клуб белого бизнеса — "правильный" и "неправильный" бизнес

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев во время прошедшего 15 апреля Business Wisdom Summit рассказал, что одним из ключевых инструментов внедрения равных условий работы бизнеса является именно "Клуб белого бизнеса". Главная идея инициативы состоит в том, что компании, демонстрирующие высокую налоговую дисциплину, должны получать более лояльное отношение со стороны контролирующих органов.

"Это не о том, что одни белые, а другие черные. Это о внешних признаках: когда компания платит налоги выше среднего по отрасли, по ней должно быть меньше контроля", — пояснил депутат логику проекта.

Гетманцев отметил, что "белый" сегмент экономики значительно шире официального реестра, ведь многие добросовестные компании могут не подпадать под формальные критерии, например, из-за временной убыточности. Однако общий вектор государства остается неизменным: "Мы уже прошли точку невозврата. У теневых и коррупционных конструкций нет будущего, их исчезновение — это вопрос только времени".

Почему бизнес игнорирует "Клуб белого бизнеса"

Несмотря на обещанные преференции, из сотен тысяч украинских предприятий в реестре сейчас около 9 тысяч плательщиков — не так уж много для такого "сладкого" предложения. Некоторые сознательно игнорируют "Клуб", руководствуясь простой математикой.

Дело в том, что у отбеливания высокая цена — чтобы подтянуть зарплаты до официального среднеотраслевого уровня, предприятию нужно уплатить больше налогов.

К примеру, если небольшая компания на 20 человек поднимет официальную зарплату каждому на 5000 гривен, совокупная налоговая нагрузка на компанию и работников вырастет почти на полмиллиона гривен в год. Поэтому некоторые предприниматели могут решить, что дешевле уплатить штраф по результатам проверки, чем финансировать "белый" статус.

Однако для крупного бизнеса участие в "Клубе" имеет вполне конкретную финансовую выгоду. Она измеряется ускорением налоговых процессов:

ускоренное возмещение НДС — сроки проверок сокращены до 5-10 рабочих дней;

получение индивидуальных налоговых консультаций, а также информации от ГНС об имеющихся налоговых рисках теперь занимает всего 5 дней.

Следовательно, для крупного бизнеса с высокими оборотами статус белого является логическим инструментом, ускоряющим денежные потоки.

Подводные камни "Клуба": исчезли ли проверки и как потерять статус участника

Независимая финансовая советница и эксперт по персональным и финансам бизнеса Елена Шепель в комментарии Delo.ua рассказала, что статус участника клуба не является пожизненным. Компанию могут исключить из перечня при ухудшении налоговых показателей, возникновении нарушений или проседании платежей. Сам реестр регулярно обновляется, это происходит автоматически, что минимизирует человеческий фактор и делает систему честной. В случае необходимости, решение Налоговой службы можно обжаловать в административном и судебном порядке.

При этом государство продолжает контролировать бизнес, но меняется форма этого контроля. Формулировка “уменьшение количества проверок” касается именно плановых документальных мер. При этом сохраняется аналитика рисков со стороны ГНС: если возникают информационные запросы или поступают сигналы о нарушениях со стороны бизнеса, проводятся внеплановые проверки. Также остается автоматический анализ отчетности.

Однако критерий среднеотраслевой зарплаты создает риски: компании могут повышать ее только "на бумаге", а монополисты искусственно завышать планку, отсекая малых конкурентов. Аналитик отмечает, что теоретически такие манипуляции возможны, но на практике реализовать это сложно.

"Если говорить о крупных игроках, которые якобы могут искусственно поднять планку, то вероятность этого низкая. Ведь для вступления в реестр учитываются индивидуальные показатели компании: общая налоговая нагрузка, своевременность и правильность отчетности. Здесь речь идет прежде всего о бизнесах, работающих стабильно и прозрачно годами", — отмечает собеседница издания.

Что касается малого бизнеса, который может нарисовать высокие зарплаты на бумаге: это автоматически означает необходимость платить большие суммы ЕСВ и НДФЛ. Более того, подобные аномалии Налоговая будут видеть в аналитике на длинной дистанции. Чтобы войти в перечень добросовестных плательщиков, учитывается не одна метрика, а целая совокупность показателей, поэтому просто искусственно накрутить средний уровень зарплат будет недостаточно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 июля 2024 года подписал закон о введении "Клуба белого бизнеса". Речь идет об официальном Перечне плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Предприниматели, которые войдут в этот список, получают налоговые привилегии, а именно:

наложение моратория на большинство плановых налоговых проверок;

сокращение сроков камеральных и документальных проверок в целях бюджетного возмещения;

сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций;

закрепление за налогоплательщиком комплаенс-менеджера для оперативного взаимодействия и т.п.

По состоянию на 9 апреля 2026 года в реестре было зафиксировано 8991 плательщик (8410 юрлиц и 581 ФЛП). Однако статус белого бизнеса требует безупречной репутации: компания должна работать более года без изменения КВЭДа, не иметь долгов, штрафов, статусов рискованности или связей со страной-агрессором.

По данным аналитической платформы Опендатабот, только за первые три квартала 2025 года ГНС провела более 6 тысяч документальных проверок ФЛП. Это на 12% больше, чем годом ранее. Хотя такое количество визитов почти в четыре раза меньше показателей 2021 года, суммы финансовых обязательств бьют рекорды. За этот период предпринимателям насчитали штрафов почти на 6 миллиардов гривен. Например, в 2022-м эта сумма составляла всего 94 миллиона. Впрочем, бизнес активно судится с Налоговой. После судебных разбирательств обязательными к уплате остаются лишь около 22% общей суммы доначислений — 1,32 млрд грн.

В текущем 2026 году Государственная налоговая служба планирует провести 4558 проверок. В этот раз главным фокусом станут юридические лица, ведь на них приходится 78% запланированных визитов, тогда как на ФЛП — около 20%. Основное внимание будет уделено предприятиям в сферах оптовой торговли и сельского хозяйства. Больше всего проверок состоится в Киеве и области, на Днепропетровщине и Львовщине.