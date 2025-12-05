Клуб белого бизнеса расширяется: в перечень вошло 7638 компаний и ФЛПов

По состоянию на 1 декабря 2025 обновленный Перечень плательщиков Территории высокого уровня налогового доверия (Клуба белого бизнеса) включает 7 638 плательщиков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

Количество участников возросло на 489 субъектов, из них 454 – юридические лица и 35 – физические лица-предприниматели. При этом 76% плательщиков, включенных в новый список, перешли к нему из предыдущего.

По словам Гетманцева, в течение года наблюдается устойчивая тенденция увеличения фискальной дисциплины среди участников Территории: доля их платежей в бюджеты выросла с 9,55% до 13,36%.

Новые правила для расширения списка

3 декабря 2025 г. Верховная Рада приняла изменения в законодательство, которые расширяют возможности бизнеса для включения в перечень плательщиков высокого налогового доверия и устраняют проблемы, выявленные при практическом применении норм.

Теперь налогоплательщик может быть включен в Перечень даже в случае незначительного нарушения в последние три месяца — при условии, что штраф уже оплачен или работы в уникальной отрасли.

Во втором случае если он является единственным в регионе, будет применяться показатель средней зарплаты по стране в соответствующей отрасли, а если он является единственным в Украине, должен обеспечивать среднюю зарплату не ниже двух минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.

По его словам, при формировании последнего перечня более 150 тысяч плательщиков, которые имели мелкие нарушения, были автоматически исключены из возможности попасть в территорию высокого налогового доверия.

После принятых изменений это препятствие исчезнет, и такие плательщики смогут претендовать на включение в следующий перечень.

По данным Государственной налоговой службы по состоянию на середину сентября 2025 года 6619 компаний и 530 ФЛП находятся в Перечне налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (так называемый "Клуб белого бизнеса"). Список сократился на четверть за квартал. Бизнесы из белого списка преимущественно работают в торговле, а находятся в столице и Днепропетровщине.