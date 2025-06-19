"Клуб белого бизнеса": только 66% компаний смогли сохранить свою позицию в списке

1 июня 2025 года обновился перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (так называемый клуб белого бизнеса) от Государственной налоговой службы. 66,3% компаний сохранили свою позицию в списке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, в обновленный перечень налогоплательщиков "клуба белого бизнеса вошло 9 673 компаний — на 1 474 больше, чем в предыдущем списке по состоянию на 1 апреля 2025 года. В него попали представители крупного, среднего и малого бизнеса с лучшими показателями уплаты налогов.

Гетманцев отметил, что 66,3% компаний сохранили свою позицию в списке – это бизнес, системно демонстрирующий высокую налоговую культуру.

Больше всего добавилось юридических лиц на общей системе налогообложения – 918 плательщиков.

Нардеп отметил, что для обслуживания компаний из перечня привлечены 644 комплаенс-менеджера, которые сопровождают плательщиков и помогают им минимизировать налоговые риски.

"Это не просто перечень цифр — это сигнал. Бизнес, который работает честно, государство поддерживает и сопровождает. Мы постепенно переходим от фискального давления к партнерству. В основе — прозрачность, доверие и сотрудничество", — подчеркнул Гетманцев.

Он напомнил, что следующее обновление пройдет в сентябре 2025 года.

Ранее Гетманцев рассказывал, что правительство планирует пересмотреть критерии для включения предприятий в "Клуб белого бизнеса", что дает налоговые преференции добросовестным плательщикам. Речь идет не только об смягчении условий, но и об устранении технических недостатков, мешающих добропорядочному бизнесу оставаться в списке.

"Клуб белого бизнеса" или "Территория высокого уровня доверия"

Напомним, Государственная налоговая служба (ГНС) для удобства налогоплательщиков и пользователей создала сайт — "Территория высокого уровня налогового доверия". Попадание в перечень зависит не от объема уплаченных налогов, а от специального коэффициента, превышающего средний по соответствующей отрасли.

Лидером по количеству представителей стала корпорация "Агропросперис", которую основали американцы Джордж Рор и Морис Табасиник. В Перечень попали 35 компаний этой корпорации.

Второе место по количеству – у агропромышленного холдинга "Астарта", владельцем которого является Виктор Иванчик. В него в список вошли 25 компаний.

Основная часть списка состоит из средних предприятий. Среди них – ООО "Промимпекс Полтава" (производство резиновых изделий), ЧП "Теплицспецсервис" (производство машин и оборудования общего назначения), ООО "Зеленая нива" (выращивание зерновых культур).

В настоящее время в перечне более 9 тысяч компаний. Больше таких бизнесов в столице и на Днепропетровщине. Но в список попали компании, имеющие связи с подсанкционными лицами, не соответствующие стандартам, а в 24 компаниях до начала полномасштабной войны были владельцы из РФ.

Заметим, полный перечень попавших в "Клуб белого бизнеса" компаний доступен на официальном сайте ДПС.