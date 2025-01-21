"Клуб белого бизнеса": в список попали компании, связанные с подсанкционными лицами

По данным Государственной налоговой службы Украины, почти 8 тысяч компаний находятся в "Клубе белого бизнеса". Это предприятия, отвечающие стандартам прозрачного ведения бизнеса в Украине. Большинство таких бизнесов в столице и на Днепропетровщине. Но в список попали компании, имеющие связи с подсанкционными лицами, не соответствующие стандартам, а в 24 компаниях до начала полномасштабной войны были владельцы из РФ.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что 7997 компаний попали в "Клуб белого бизнеса". Это предприятия, которые должны демонстрировать открытость, добросовестно платить налоги, представлять отчетность и не иметь связей с Россией.

"Однако на момент начала полномасштабного вторжения в 24 компаний из клуба были российские владельцы. В настоящее время ни в одном из этих бизнесов официально нет российского следа", — подчеркивают аналитики.

Сколько компаний "под вопросом" попали в список?

"Опендатабот" проанализировал компании, попавшие в доверенный список ГНС, и обнаружил среди них представителей, связанных с подсанкционными лицами совместным бизнесом. Так две компании принадлежат к группе братьев Козак, владельцы которой имеют связь с группой Виктор Медведчук. Также в списке есть бизнесы, имеющие связь с корпорацией "Алеф", которой владеет подсанкционный. Вадим Ермолаев и Burisma Group, владелец которой находится в реестре коррупционеров и т.д.

Аналитики отмечают, что уже после того, как был опубликован перечень, санкции были наложены на народного депутата Юрия Бойко, но две его компании также среди "белых бизнесов".

Сколько зарабатывают компании из "Клуба белого бизнеса"?

По данным "Опендатабот", 42% компаний из "Клуба белого бизнеса" зарабатывают от 10 до 100 миллионов гривен в год — это 3,3 тысячи бизнесов. Еще 177 компаний могут похвастаться доходом более 1 миллиарда гривен (2,2%).

Еще 208 участников Клуба не подали отчетность в Госстат за 2023 год, соответственно, оценить их финансовые показатели пока невозможно.

Как подчеркивают аналитики, около четверти представителей "белого бизнеса" сосредоточено в столице — 1 927 компаний. Еще 10% или 794 компании зарегистрированы на Днепропетровщине. Замыкает тройку Киевщина – 594 компании или 7%.

Какие направления деятельности

В "Опендатаботе" отмечают, что 16% или 1 275 компаний из так называемого "белого списка" работают в сфере оптовой торговли. На втором месте сельское хозяйство — 1120 бизнесов (14%). Недвижимостью занимаются 675 компаний (8,4%), а обслуживанием домов и территорий – 359 компаний (4,5%). Медицинская отрасль замыкает пятерку – 312 компаний (3,9%).

Заметим, полный перечень попавших в "Клуб белого бизнеса" компаний доступен на официальном сайте ДПС.

"Клуб белого бизнеса" или "Территория высокого уровня доверия"

Напомним, Государственная налоговая служба (ГНС) для удобства налогоплательщиков и пользователей создала сайт — "Территория высокого уровня налогового доверия".

Заметим, что попадание в "Территорию высокого уровня доверия" зависит не от объема уплаченных налогов, а от специального коэффициента, который должен превышать средний по соответствующей отрасли.

Лидером по количеству представителей стала корпорация "Агропросперис", которую основали американцы Джордж Рор и Морис Табасиник. В список попало 35 компаний этой корпорации.

Второе место по количеству – у агропромышленного холдинга "Астарта", владельцем которого является Виктор Иванчик. В него в список вошли 25 компаний.

Основная часть списка состоит из средних предприятий. Среди них – ООО "Промимпекс Полтава" (производство резиновых изделий), ЧП "Теплицспецсервис" (производство машин и оборудования общего назначения), ООО "Зеленая нива" (выращивание зерновых культур).