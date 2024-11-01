Налоговая служба запустила сайт с перечнем добропорядочных налогоплательщиков

Государственная налоговая служба для удобства налогоплательщиков и пользователей создала сайт — "Территория высокого уровня налогового доверия".

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Друзья, наконец, закон о поддержке добропорядочных налогоплательщиков начинает действовать", — заявил он.

По словам главы комитета, первый Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства будет сформирован в конце ноября по результатам четвертого квартала 2023 года и трех кварталов 2024 года. Уже в начале декабря каждый сможет проверить включение себя в Перечень.

Какая информация содержится на сайте

Гетманцев сообщил, что на сайте "Территория высокого уровня налогового доверия" плательщики сейчас могут ознакомиться с информацией, как присоединиться к Перечню и какие преимущества можно получить, находясь в нем. Впоследствии там будут рассчитаны средние показатели критериев в разрезе регионов, видов экономической деятельности, групп налогоплательщиков и периодов.

Также сообщается, что налогоплательщики могут уточнить свои показатели в начале декабря и узнать в своем Электронном кабинете, войдут ли они в Перечень.

Обнародование Перечня добросовестных плательщиков и средних значений показателей критериев позволит плательщику сравнить результаты своей деятельности и расчетов с бюджетом со средними значениями этих показателей в целом по Украине.

"Уверен, что инициатива будет способствовать созданию качественно новых форм общения налоговой службы и налогоплательщика на современных началах прозрачности и открытости", – отметил Гетманцев.

Предприятия из Перечня получат ряд преимуществ

Как отметил глава налогового комитета, предприятия, которые будут включены в Перечень, получат ряд преимуществ в администрировании налогов, сборов и платежей.

Речь идет о моратории на проведение документальных проверок, кроме некоторых их видов.

Также будут сокращены сроки камеральных и документальных проверок при получении бюджетного возмещения и сроки предоставления индивидуальных налоговых консультаций.

Для таких плательщиков упрощается механизм взаимодействия с налоговой, поскольку для каждого из них будет определен комплайенс-менеджер с целью повышения качества их обслуживания.

"Приглашаю налогоплательщиков присоединиться к сообществу налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства – Территории высокого уровня налогового доверия», – подытожил Гетманцев.

Стоит отметить, что в октябре Министерство финансов утвердило порядок формирования и обнародования перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, что предусмотрено так называемым законом о "Клубе белого бизнеса".

Особое место для избранных

Компании и предприниматели, которые придерживаются законодательства и платят много в госбюджет, лишатся налоговых проверок. Впрочем, выполнить эти условия смогут далеко не все налогоплательщики, что пугает бизнес и экспертов.

Гетманцев прогнозирует, что в состав этого клуба войдут около 5 тысяч налогоплательщиков, а внимание со стороны Государственной налоговой службы к ним будет минимальным.

В то же время, со стороны экспертов есть опасения, что к компаниям, которые не попадут в "клуб", налоговики будут относиться предвзято, что создаст у таких налогоплательщиков проблемы и приведет к необоснованным проверкам и давлению. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.