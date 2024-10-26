Налоговая заставила контент-мейкерку из "OnlyFans" оплатить более 13 млн грн

Украинская контент-мейкер на платформе "OnlyFans" уплатила более 13,2 млн грн налогов в государственный бюджет после проверки, которую провела Государственная налоговая служба (ГНС) Украины, обрабатывая информацию о доходах украинских граждан из международных источников.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Данило Гетманцев.

"Да, органами Государственной налоговой службы Украины привлечена к декларированию гражданка "С", получившая доходы за создание платного контента на интернет-платформе "Only Fans". От гражданки в бюджет поступило более 13,2 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора", – написал он.

По словам Гетманцева, уплата налогов – это конституционная обязанность каждого гражданина. Согласно законодательству, за умышленное уклонение от уплаты налогов предусмотрена уголовная ответственность.

"Совету как можно быстрее самостоятельно задекларировать свои доходы всем украинцам, кто получал иностранные доходы от электронных платформ. Ведь соответствующие сведения имеются в ГНС. Вместе с тем, согласно статье 212 УК Украины умышленное уклонение от уплаты налогов является уголовным правонарушением", — подчеркнул глава финкомитета.

Этот случай стал прецедентом и поощрением других украинцев, получающих доходы от иностранных платформ, самостоятельно подавать налоговые декларации.

Напомним, ранее Гетманцев рассказывал, что платный контент на интернет-платформе OnlyFans, созданный украинцами, стремительно растет, а количество аккаунтов увеличивается в среднем втрое каждый год. Пользователи получают деньги, иногда – в значительных размерах. С этих средств необходимо платить налоги, нарушителям грозит штраф.

К слову, в 2023 году сервис OnlyFans насчитал и уплатил в украинский бюджет 1,273 миллиона долларов.