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Налоговая заставила контент-мейкерку из "OnlyFans" оплатить более 13 млн грн
Украинская контент-мейкер на платформе "OnlyFans" уплатила более 13,2 млн грн налогов в государственный бюджет после проверки, которую провела Государственная налоговая служба (ГНС) Украины, обрабатывая информацию о доходах украинских граждан из международных источников.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Данило Гетманцев.
"Да, органами Государственной налоговой службы Украины привлечена к декларированию гражданка "С", получившая доходы за создание платного контента на интернет-платформе "Only Fans". От гражданки в бюджет поступило более 13,2 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора", – написал он.
По словам Гетманцева, уплата налогов – это конституционная обязанность каждого гражданина. Согласно законодательству, за умышленное уклонение от уплаты налогов предусмотрена уголовная ответственность.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Совету как можно быстрее самостоятельно задекларировать свои доходы всем украинцам, кто получал иностранные доходы от электронных платформ. Ведь соответствующие сведения имеются в ГНС. Вместе с тем, согласно статье 212 УК Украины умышленное уклонение от уплаты налогов является уголовным правонарушением", — подчеркнул глава финкомитета.
Этот случай стал прецедентом и поощрением других украинцев, получающих доходы от иностранных платформ, самостоятельно подавать налоговые декларации.
Напомним, ранее Гетманцев рассказывал, что платный контент на интернет-платформе OnlyFans, созданный украинцами, стремительно растет, а количество аккаунтов увеличивается в среднем втрое каждый год. Пользователи получают деньги, иногда – в значительных размерах. С этих средств необходимо платить налоги, нарушителям грозит штраф.
К слову, в 2023 году сервис OnlyFans насчитал и уплатил в украинский бюджет 1,273 миллиона долларов.