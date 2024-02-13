Сервис OnlyFans уплатил в бюджет Украины более миллиона долларов - Гетманцев

В последнем квартале 2023 года украинский госбюджет получил 2,513 миллиарда гривен от так называемого "налога на Google", превысив показатель предыдущего квартала на 421 миллион гривен.

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Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

В частности, Гетманцев прокомментировал деятельность на украинском рынке и уплату налогов от известного сервиса OnlyFans.

"А для тех, кто уже традиционно следит за сервисом OnlyFans, отметим, что компания за предоставление услуг на территории Украины в 2023 году насчитала и уплатила $1 273,0 тысяч", - отметил он.

Гетманцев подчеркнул, что международные корпорации проявляют ответственность, не дожидаясь дедлайна для уплаты налогов. Они уже завершили декларирование за IV квартал 2023 г. и внесли 2,17 миллиарда гривен, что составляет 86% от общей суммы начисленных налогов.

По его словам, в конце квартала указанные компании должны внести в государственный бюджет сумму в 2,513 миллиарда гривен, что эквивалентно 30,1 миллиона евро и 34,4 миллиона долларов. Это на 421 миллион гривен больше, чем было перечислено в прошлом квартале.

Также нардеп обнародовал список крупнейших налогоплательщиков за квартал. Речь идет о:

Google;

Sony;

Etsy;

Apple;

Meta;

Wargaming Group;

Netflix.

Напомним, в конце прошлого года Государственная налоговая служба Украины оштрафовала за неуплату налогов компанию, управляющую порнографическими сервисами PornHub.

Налог на Google

Напомним, в июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, принятый Верховной Радой 3 июня.

Так называемый закон о "налоге на Google" обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить 20% НДС в украинский госбюджет. В то же время, он убрал из законодательства норму об уплате украинцами 20% НДС за покупку рекламы у нерезидентов.

Новые нормы вступили в силу с 1 января 2022 года.

За 9 месяцев текущего года так называемый "налог на Google " пополнил украинский бюджет на 10,2 млрд грн. Крупнейшими плательщиками НДС по цифровым услугам теперь Google, Google Play и Netflix.

Источник фото: ua.depositphotos.com